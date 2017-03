Quảng Nam: Hội An trở thành thành phố

Lâu nay Hội An được cả nước và thế giới biết đến nhờ có khu phố cổ Hội An (được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999) cùng với sự đa dạng, hấp dẫn của hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan sông nước, làng quê và bề dày văn hóa (từng là trung tâm thương mại quốc tế từ cuối thế kỷ 16). Hội An hiện có chín phường, bốn xã với tổng diện tích hơn 6.100 ha, dân số 84 ngàn người.