Quảng Nam: Lốc làm thiệt hại trên 300 triệu đồng

Hiện lực lượng công an và quân sự huyện Bắc Trà My đã được tập trung để khắc phục thiệt hại, ưu tiên sửa chữa nhanh các phòng học bị hư hỏng.

Trước đó, chiều ngày 29-3, một cơn mưa dông lớn kèm theo gió lốc mạnh xảy ra tại khu vực trung tâm huyện Bắc Trà My làm tốc mái năm phòng học của Trường tiểu học Kim Đồng và hàng chục nhà dân tại thị trấn Trà My. Rất may không có thiệt hại về người. Hệ thống điện và điện thoại của một số hộ dân cũng bị sét đánh cháy.