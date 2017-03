Quảng Nam: Mưu sinh trên miệng tử thần

Nằm bên trái tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Đông Giang qua Nam Giang, người qua đường không khỏi chạnh lòng khi thấy những công nhân đang làm việc trên công trường mỏ đá A Sờ (thuộc xã Mà-Cooih, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Các công nhân không được trang bị bất cứ phương tiện bảo hộ lao động nào. Chỉ có một sợi dây thừng cột vào gốc cây trên ngọn núi đá dựng đứng cao hàng trăm mét, phía dưới là các công nhân đu mình đong đưa để... khoan đá.

Bên dưới mỏ đá này là một máy nổ lớn dùng để nén khí cho các công nhân khoan đá trên sườn núi. Từ dưới đường quốc lộ nhìn lên ngọn núi thấy công nhân chỉ nhỏ bằng ngón tay trỏ, khuất sau một làn bụi đá mịt mù. Thấy chúng tôi vào công trình, một người đàn ông đi xe ôtô đen bóng, đeo kính đen cho biết mỏ đá này thuộc Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam khai thác ở đây gần 10 năm. Thời gian khai thác dài như vậy nên ngọn núi đã bị gọt mòn một bên, hình thành những hố sâu kiểu hàm ếch vào thân núi.

Trong căn chòi bên dưới ngọn núi đá, những tấm ván gỗ xẻ gồ ghề được kê thành những chiếc giường là nơi trú ngụ của công nhân. Ông Phạm Văn Trực (39 tuổi, người huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa) vào làm việc tại công trường này đã gần một năm. Anh nói: “Tôi làm ăn sản phẩm. Tháng mưa gió được khoảng 700.000 đồng, tháng nắng được trên một triệu đồng. Công ty có người nấu ăn sẵn, mỗi ngày 10.000 đồng. Tôi làm nửa năm nay gửi về gia đình được hơn 500.000 đồng vì không có dư nhiều!”. Ông Trực cho biết từ ngày ông làm việc ở đây chưa có một chế độ bảo hiểm nào.

A Lăng-Thò (27 tuổi), dân địa phương có thâm niên bảy năm lăn lộn với nghề khoan đá, đánh mìn tại mỏ đá A Sờ cho biết: “Em sợ nhất là lúc trời mưa và sương sớm. Khi đó đá trơn như ai bôi mỡ, sẩy chân là bị đập đầu vào vách đá như chơi!”. Thò cho biết nếu không làm nghề này thì chẳng biết tìm gì để kiếm sống. Mỗi mét khoan vào lòng núi đá Thò được ông chủ trả 6.000 đồng. Nhưng để khoan được một mét đá là chuyện không dễ, bởi đá cứng lại trơn và phải giữ thăng bằng bên vực thẳm.

Dưới mỏ đá A Sờ, phía bên trái đường Hồ Chí Minh là những mái nhà san sát mới xây dựng của làng thanh niên lập nghiệp A Sờ. Nhiều người dân ở đây cho biết họ không thể nào chịu nổi những tiếng nổ mìn đinh tai làm chấn động cả xóm làng. Những khi mìn nổ như vậy có khi đá bay làm thủng cả mái nhà dân. Anh A-Lăng Trưng, Công an xã Mà-Cooih, cho biết cách đây chưa lâu, một cục đá to bằng nửa căn nhà bị “hỏng chân” trên mỏ đá rớt xuống sát nhà ông Lê Dũng cạnh đường lúc nửa đêm. Rất may cục đá dừng lại cách căn nhà ông khoảng chục mét, nếu không thì cả nhà ông đã bị đá nghiền nát. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo mỏ đá về nguy cơ đá đè nhà dân nhưng đến nay mỏ đá vẫn chưa có biện pháp khắc phục.