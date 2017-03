Quảng Nam: Sơ tán khẩn cấp 700 hộ dân tránh lũ

Hàng ngàn m3 đất đá đổ xuống đường khiến các xã bị cô lập hoàn toàn trong suốt ba ngày qua.

Cũng trong chiều qua, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Nam, gần 3.200 ngôi nhà đã bị ngập, ít nhất 25 cầu tại các huyện Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My bị mưa lũ làm hư hại và cuốn trôi. Huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc đã phải sơ tán khẩn cấp 700 hộ dân tránh lũ. Mạng lưới điện thoại tê liệt khiến việc nắm thông tin về tình hình mưa lũ ở huyện Nam Trà My gần như bị vô hiệu, nước lũ sông Trường (thị trấn Bắc Trà My) dâng cao nên giao thông bị ách tắc rất nhiều nơi.

Sáng 24-11, ba thuyền viên trên xà lan Trường Thành 08 chở 130 tấn hàng đang tránh gió tại khu vực cù lao Chàm, Hội An đã bị đứt dây neo, trôi ra biển giữa lúc sóng to, gió lớn. Gần 14 giờ cùng ngày, Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Nam cùng các tàu khác của ngư dân đã đưa được xà lan và ba thuyền viên vào bờ an toàn.