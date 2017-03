Sau khi tông gãy khoảng 50 m hành lang đường, xe container biển số 43K-9903 bị lật nhào xuống vực và gãy đôi. Rất may, tài xế Lê Quang Bi (trú tại Đà Nẵng) và phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải chạy tốc độ cao trong mưa to, đường trơn nên bị lật nhào.