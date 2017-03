Quảng Nam: Xưởng ép dầu lạc bốc hỏa sau tiếng nổ lớn

Nhiều người dân trong khu vực cho biết, vào khoảng gần 5 giờ 30 phút sáng 17/5, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng ép dầu Hạnh Thảo tại địa chỉ 525 đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do bà Phan Thị Bích Lệ (41 tuổi) làm chủ. Sau tiếng nổ là ngọn lửa bao trùm cả xưởng.



Sau khi vụ nổ và cháy xảy ra, người dân trong khu vực đã điện báo lực lượng PCCC và cùng tham gia dùng nước dập tắt đám cháy. Sau vài phút, lực lượng cứu hỏa công an Quảng Nam có mặt kịp thời có mặt và khống chế được ngọn lửa bùng phát không cho cháy lan rộng trong khu dân cư.







Xưởng ép dầu bị thiêu rụi











Theo Công Bính - Thế Phong (DT)



Tuy nhiên do xưởng ép dầu nằm sâu phía sau nhà và phía trước là cửa hàng kinh doanh bếp gas với hàng chục bình gas nên lực lượng PCCC rất vất vả vừa chữa cháy vừa không cho lửa lan rộng ra phía trước. Đến khoảng 7 giờ sáng, ngọn lửa cơ bản được khống chế.Theo chủ nhà, tuy vụ nổ và cháy đã được khống chế kịp thời nhưng do dầu bắt lửa nhanh nên toàn bộ nhà xưởng và 5 tấn đậu phụng chưa ép, 5 máy ép, 2 máy xay, 2 lò nấu đã bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.Cùng ngày, một xưởng gỗ nằm trong hẻm 2117 đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TPHCM đã bùng cháy dữ dội khiến cả khu dân cư náo loạn. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ khu vực chứa nước sơn của xưởng gỗ rộng khoảng 250m2. Dù các công nhân phát hiện sớm nhưng không thể tiếp cận vì lửa cháy dữ dội, khói bao phủ cả khu dân cư. Nhiều người dân đã phải di tản khẩn cấp đồ đạc ra bên ngoài.Lực lượng PCCC quận 8 đã điều động 4 nước cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường. Do xưởng nằm cuối hẻm, cách mặt đường hơn 300m khiến công tác phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn.Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt. Tại hiện trường, khiến mái xưởng bị đổ sập, nhiều nguyên vật liệu, gỗ thành phần lớn cùng hệ thông máy móc bị thiêu rụi, cháy đen, hư hỏng.Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy trên gây ra.