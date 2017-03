Quảng Ngãi: 1 xác chết trôi vào bãi biển Khe Hai

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Thạnh và huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường và khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, do cơ thể nạn nhân không còn nguyên vẹn nên rất khó nhận dạng.



Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là nam giới, khoảng trên 30 tuổi. Hiện công an xã Bình Thạnh đang phối hợp cùng Đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội huyện Bình Sơn điều tra tung tích nạn nhân.





Theo X.Long (NLĐO)