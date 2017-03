Quảng Ngãi: Tiếp nhận 13 ngư dân gặp nạn trong bão số 1

Thuyền trưởng tàu QNg-95517 Võ Đào (ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết trưa ngày 17-4, trên đường tránh bão đã bị sóng đánh mạnh làm tàu chết máy, bị chìm. 11 thuyền viên phải buộc mình vào các phao, lênh đênh trên biển.

Rất may, những ngư dân này đã gặp được tàu QNg-95546 của ông Đặng Xuân Bảo ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Lúc này, trên tàu của ông Bảo cũng có 11 thuyền viên. Cả 22 thuyền viên đã bị kiệt sức do phải ra sức chống chọi sóng to gió lớn.