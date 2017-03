Quảng Ngãi:Thợ cửa sắt trộm vàng của chủ

Võ Văn Tâm là thợ cửa sắt cho anh Nguyễn Tôn, 41 tuổi, trú tại thôn Phi Hiển, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ được 2 năm nay.



Ngày 3/2, do mẹ vợ bị bệnh, hai vợ chồng anh Tôn đi thăm mẹ và nhờ Võ Văn Tâm coi tiệm cửa sắt. Khi vợ chồng ông chủ vừa đi, tên Tâm lục lạo thùng sắt lấy 16 chỉ vàng rồi đem đồ đạc trong tủ rải theo lối đi ra đường ruộng, nhằm tạo hiện trường giả.



Sau đó, y đóng kịch uống rượu say như không biết gì. Ngày hôm sau, anh Tôn kiểm tra tài sản phát hiện bị mất đã báo Công an huyện.



Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, Công an huyện đã làm rõ thủ phạm là người thợ sắt Võ Văn Tâm.

Theo Thái Thụy (ANTĐ)