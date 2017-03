Quảng Ninh: Đã khởi tố chín vụ án, 29 bị can liên quan than lậu

Trong số này có 23 bị can đã bị bắt, ba bị can đuợc tại ngoại và ba bị can đang truy nã.

Ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, lực lượng chức năng vừa phát hiện một tập đoàn khác cũng có liên quan là Tập đoàn INDEVCO (trụ sở tại số 7 Quảng Thành, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh). Bộ Công an vừa khám xét, tạm giữ hai tàu NĐ 1864 và Hải Long 07 chở hơn 2.500 tấn than, nguồn tin ban đầu cho biết là của Tập đoàn INDEVCO. Than trên hai tàu này đều đuợc bốc rót từ cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) và điểm đến là Giang Bình, Phòng Thành (Trung Quốc). Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.