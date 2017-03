Quảng Ninh: Lộ mặt hai “ông chủ” trong vụ giết người hàng loạt

Sáng ngày 19-12, đại tá Nguyễn Ngọc Bích - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm xã hội (Tổng cục Cảnh sát) cho biết nghi can số một - người cầm đầu băng nhóm dùng súng tự chế bắn chết sáu người tại cảng Làng Khánh (Hạ Long, Quảng Ninh) đã được xác định. Đó là Phạm Huy Nam, còn gọi là Nam “bang”, sinh năm 1975, ngụ xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Nam đã từng có một tiền án về tội cướp tài sản và đã bị đưa ra xét xử vào tháng 3-2008 nhưng tòa cho hưởng án treo.

“Ông chủ” thuê nhóm nạn nhân bảy người xúc than cũng đã được cơ quan công an công bố danh tính. Đó là Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1979, ngụ phường Cao Xanh, Hạ Long, chuyên làm nghề mua bán, thu gom than.

Theo đại tá Bích, nhóm sát thủ có khoảng 10 người. Đoàn công tác của C14 đã xuống phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh để lần tìm manh mối các sát thủ.

Chiều 19-12, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng. Ngoài Nam “bang” còn có hai đàn em khác của Nam. Một quê ở huyện Hoành Bồ, một ở thị xã Cẩm Phả.

Công an cũng đã gửi lệnh bắt khẩn cấp và hình ảnh nhận dạng của các đối tượng này đến công an một số địa phương trên toàn quốc. Các điều tra viên đã tỏa xuống một số tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Lạng Sơn... để xác minh mối quan hệ của các đối tượng nghi vấn. Các cửa khẩu đường thủy, đường bộ, đường hàng không cũng đã nhận được yêu cầu nhận dạng các đối tượng này.

Tuy nhiên, cơ quan công an hiện cũng đang ráo riết truy tìm tung tích “ông chủ” thuê xúc than để làm rõ các tình tiết của vụ án. Ngay buổi sáng nổ súng, Tâm đã bỏ đi khỏi địa phương.

Nhân chứng còn sống duy nhất Lê Bá Chung sức khỏe đã dần hồi phục. Tuy nhiên, do chỉ là cửu vạn làm thuê nên Chung không biết gì nhiều về vụ việc.