Quảng Ninh: Một đối tượng treo cổ tự tử trong nhà tạm giam

Nơi tạm giam giữ đối tượng. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Đối tượng Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1973, trú tại Khu 1, phường Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái, có liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích: dùng súng đạn ghém bắn làm tổn thương vùng bụng anh Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1988, trú tại khu 7, Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh.

Quá trình điều tra vụ án nêu trên, ngày 14/10 vừa qua, Công an Thành phố Móng Cái đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sử, tạm giữ hình sự tại buồng giam số 7, tầng 2 - Nhà tạm giữ công an Thành phố để phục vụ công tác điều tra.



Theo nhận định của cơ quan Công an Thành phố Móng Cái, do đối tượng Sửu liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích, khiến nạn nhân bị thương nặng. Vì vậy, nhiều khả năng đối tượng sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dẫn đến suy nghĩ túng quẫn và thực hiện hành vi treo cổ tự tử.



Công an Thành phố Móng Cái khẳng định: Công tác giam giữ của nhà tạm giữ Công an thành phố đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh.



Vụ việc trên xảy ra vào ngày 11/10 vừa qua tại khu vực biển Mũi Ngọc, thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái.Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

