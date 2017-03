Quảng Ninh: Nổ hầm than, 8 người chết và 21 người bị thương

Thảm họa xảy ra tại giếng phụ trục tải, độ sâu 160-168 m dưới mực nước biển vào lúc hơn 100 công nhân đang làm việc. Theo ông Trần Văn Cẩn, Giám đốc Công ty Than Khe Chàm, nhiệm vụ của ca làm việc này là kiểm tra các thông số kỹ thuật, an toàn để chuẩn bị cho hoạt động khai thác tuần tiếp theo. Kíp làm việc này có cả Phó Giám đốc Đặng Ngọc Kỳ - một trong bảy người tử nạn đầu tiên của vụ nổ.

Ngay sau vụ nổ, lực lượng cứu nạn đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong lúc cứu nạn, anh Trần Văn Thản, nằm trong nhóm cứu hộ của Trung tâm Cấp cứu mỏ, đã bị ngạt khí và chết.

Bí thư Đảng ủy Than Khe Chàm - ông Nguyễn Trọng Hòa cho biết trong số ca bị thương có năm ca khá nặng, từ gãy tay, chân, bỏng đến chấn thương sọ não. Những trường hợp này đã được chuyển ngay lên Hà Nội cứu chữa. Số người chết đã được đưa về quê lo mai táng. Giám đốc Công ty Than Khe Chàm Trần Văn Cẩn cho biết trước mắt, Than Khe Chàm hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi người tử nạn, 5-10 triệu đồng cho mỗi người bị thương tùy mức độ nặng nhẹ.

Sau tai nạn, Thủ tướng đã có công điện thăm hỏi, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chỉ đạo các đơn vị ngành than và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh ứng cứu cho các nạn nhân, sớm khôi phục sản xuất.

Ngay sau vụ nổ mỏ than ở thị xã Cẩm Phả, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm đã có công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và một số cơ sở khám chữa bệnh trung ương kịp thời đối phó với những diễn biến xấu có thể xảy ra đối với các nạn nhân. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và báo cáo số nạn nhân cùng diễn biến công tác cấp cứu nạn nhân, triển khai các phương án chuyển tuyến khi cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.