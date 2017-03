Quảng Ninh: Phát hiện 360.000 tấn than lậu

Chủ nhân của số than trên là Công ty TNHH Hà Đăng đóng trên địa bàn và số than được xác định là than lậu.

Được biết, hiện trên địa bàn các khu vực như Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm bên ngoài ranh giới các mỏ do Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam quản lý, đang tồn tại một lượng rất lớn than lậu, than không rõ nguồn gốc.