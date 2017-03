Quảng Ninh: Sập mỏ than, 7 CN thoát chết trong gang tấc

Trong lúc kíp công nhân gồm 17 người đang làm nhiệm vụ bơm nước ở lò ngầm và thu dọn thiết bị thì hầm lò bị sụp xuống, chín người may mắn chạy thoát, tám người còn lại vẫn mắc kẹt trong hầm. Hầu hết các nạn nhân đều thường trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long.

Cũng sáng hôm qua, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã huy động toàn bộ lực lượng Trung tâm Cấp cứu mỏ và các đơn vị than hầm lò lân cận hàng trăm người khẩn trương cứu nạn. Tuy nhiên, do thời tiết phức tạp cộng với điều kiện cứu nạn trong hầm lò nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công thương, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường động viên, thăm hỏi công nhân và tham gia công tác cứu nạn. Cùng ngày, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã lập đoàn thanh tra kiểm tra sự cố. Theo ông Nguyễn Đức Tứ - Trưởng đoàn thanh tra, khi xảy ra tai nạn, nhóm công nhân nói trên vừa nhận bàn giao, đang củng cố và thu dọn một số thiết bị hầm lò chứ không phải khai thác. Hiện lực lượng cứu hộ chưa vào được tận nơi nên chưa thể biết chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu thì có thể là do mưa lớn dẫn đến sụp hầm.

Ông Nguyễn Đức Tứ lo lắng: “Theo quan sát của chúng tôi, hiện bùn dâng lên tới 2/3 hầm lò. Việc thông gió và bơm bùn nhiều lúc phải làm bằng phương pháp thủ công dù Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã huy động nhiều máy móc chuyên dụng tới hầm lò”.

Có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn, ông Đoàn Văn Kiển - Chủ tịch Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cho hay hiện các lực lượng cứu hộ đang tập trung bơm nước trong hầm cho cạn rồi dùng băng tải chuyển bùn, đất, đá và than ra ngoài. Sau đó, họ mới có thể tiếp cận được người bị nạn.

Đến 19 giờ chiều qua, ông Đoàn Văn Kiển vui mừng thông báo đã cứu được bảy công nhân. Hiện còn một người vẫn kẹt lại trong hầm.