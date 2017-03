Quảng Trị: Bắt hai kẻ giả danh công an “làm luật”

Tối 28-5, Nguyên và Thắng mang theo còng số tám, gậy cao su, đội mũ bảo hiểm công an, đi xe máy đuổi theo người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1A (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng), “làm luật” 10.000 đồng.

Nguyên và Thắng tiếp tục chặn xe của hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, đòi phạt 300.000 đồng. Tuy nhiên, người vi phạm chỉ đưa cho Nguyên và Thắng 100.000 đồng. Hai công an giả không chịu, đòi thêm tiền. Trong lúc đang làm giá, cả hai đã bị Công an xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận đã lấy trộm còng và gậy của bảo vệ ở một khách sạn. Trên đường đi chơi, thấy có nhiều người đi xe không đội mũ bảo hiểm nên chặn xe kiếm tiền để đổ xăng.

Công an huyện đã thu giữ một còng số tám, một gậy cao su, một mũ bảo hiểm của công an và 420.000 đồng. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

- Ngày 12-6, VKSND TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lương Đen (trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) về tội chống người thi hành công vụ.

Đen đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu thiếu úy Lê Xuân Hòa, công an phường Nam Lý, trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 23 giờ tối 10-6, thiếu úy Hòa cùng bốn đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra cùng với ban bảo vệ dân phố tiểu khu 4 thì phát hiện hai nhóm đối tượng đánh nhau, trong đó có một nhóm dùng kiếm và ống sắt để tấn công đối thủ.

Khi thiếu úy Hòa vào trấn áp và tước kiếm của Nguyễn Hữu Phúc đã bị Nguyễn Lương Đen đứng phía sau dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu khiến anh bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc trên, hai nhóm đánh nhau đã trốn thoát, hiện vẫn chưa trình diện tại cơ quan điều tra. Nguyễn Lương Đen được đưa về trụ sở Công an phường Nam Lý để lập biên bản vụ việc.