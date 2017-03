Quảng Trị: Trai làng hỗn chiến, ba người nhập viện

Kết quả có ba người bị thương là Hồ Sỹ Toàn (28 tuổi), Phạm Ngọc Cao Nguyên (23 tuổi) và Trần Thị Hạnh (30 tuổi) cùng ở làng Diên Khánh phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vào tối 5-2, gia đình ông Nguyễn Duy ở làng An Nhơn tổ chức tiệc cưới của con gái và có mời thanh niên các làng lân cận đến dự tiệc. Sau khi ngà ngà men rượu, thanh niên hai làng Diên Khánh và Đông Dương cãi vã, hăm dọa nhau. Sau đó hai bên ra đường rượt đuổi, chém nhau, đến khi công an xã can thiệp mới ổn định trở lại.