Quay lại nghe ngóng, cả băng cướp bị tóm gọn

Vào 1 giờ 30 ngày 14/8, anh Đỗ Quốc Huy, 27 tuổi và chị Trần Ngọc Gió, 20 tuổi, thường trú xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh(Khánh Hòa) cả hai đều tạm trú tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, đến công viên Yến Phi, thuộc phường Xương Huân chơi. Tại đây, họ bị 5 thanh niên (4 nam, 1 nữ, chưa rõ lai lịch) dùng dao đe dọa, lấy của Huy 760.000 đồng rồi bỏ đi.



Sau đó, có một đối tưọng quay lại nghe ngóng tình hình thì bị Huy, Gió phát hiện, bắt giao Công an phường Xương Huân.



Qua đấu tranh Công an TP.Nha Trang đã bắt khẩn cấp Đỗ Văn Hùng, 23 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang) và Nguyễn Anh Hùng, 17 tuổi, trú phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh.



Hiện Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục truy bắt số đối tương còn lại.



