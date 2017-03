Quậy trụ sở công an vì 'Facebook có tin con bị ép cung'

Chiều 11/5, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) ra lệnh tạm giam bà Lê Ngọc Chiến về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hơn một tuần trước, phụ nữ 45 tuổi này cùng người thân đến chửi bới và ném vật cứng vào trụ sở Công an thành phố.

Bà Chiến cho rằng "cảnh sát ép cung" con trai mình là bị can Chung Tấn Phát (Phát "Bò") làm thanh niên 22 tuổi này tự tử tại nơi tạm giữ. Lực lượng chức năng nhiều lần giải thích, phủ nhận không có việc đó nhưng không ngăn được hành vi được cho là quá khích của gia đình Phát.

Bị tạm giữ điều tra, bà Chiến khai nghe người thân báo rằng trên Facebook có thông tin Phát tự tử vì bị ép cung nên "quậy để cơ quan chức năng vào cuộc".

Trước đó, thanh niên này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát thu nhiều xe tay ga đắt tiền và linh kiện của nhiều xe gian bị "xẻ thịt".

Trong thời gian tạm giữ, Phát thường xuyên báo bệnh. Ngày 10/4 bị can này uống xà phòng tự tử bất thành. Do bà Chiến thường xuyên lẻn vào phía sau nhà tạm giữ để tìm cách liên lạc với con trai nên Công an TP Mỹ Tho gửi Phát đến trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang chờ ngày xét xử thì bà Chiến cùng nhiều người đến Công an thành phố gây rối.

Ngày 4/5, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát Mỹ Tho xác định, không có dấu hiệu cho thấy Phát bị bức cung, nghi ngờ của gia đình bị can là "vô căn cứ". Kết quả khám tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho thấy, Phát chỉ bị "gan nhiễm mỡ, không có bệnh gì khác".

Theo Ngọc Huỳnh (VNE)