Quậy ủy ban, đánh công an

Ngày 25/2, Công an xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển giao lên Công an huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Đỗ Minh Thái (20 tuổi, ở xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành).

Trước đó, vào rạng sáng ngày 22/2, sau khi uống rượu say, Thái đã vào UBND xã Phước Thành quậy phá. Khi anh Hà Minh Sang (48 tuổi), công an viên của địa phương, đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây, khuyên can, Thái đã lao vào đánh làm anh Sang bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Thái là quân nhân mới xuất ngũ về địa phương, con của ông Đỗ Minh Kiệt, Trưởng thôn Cảnh An 2 (xã Phước Thành).

Hiện ngành chức năng huyện Tuy Phước đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.



Theo Nghĩa Bình (VTC News)