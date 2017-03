Quay xe nhặt đồ, bị ô tô đè chết

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 26-2, tại địa phận xóm 5, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh. Nạn nhân là Nguyễn Song Kiều (SN 1982, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh). Xe ô tô khách gây tai nạn BKS 29Y- 6575, hiện chưa rõ người điều khiển.

Cả người và xe máy nạn nhân bị xe khách quấn dưới gầm

Một số nhân chứng xung quanh hiện trường cho biết, do xe ô tô khách chạy với tốc độ cao, người điều khiển xe máy quay xe gấp, nên dẫn tới tai nạn. Không chỉ có thế, do lạc tay lái nên ô tô khách đã đâm gãy cổng chào của xã, nghiêng hẳn vào ta luy bên đường. Rất may, hàng chục hành khách trên xe không ai bị thương vong.