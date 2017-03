Quen nhầm kẻ ác

Trong lúc rảnh rỗi, Thao vô mạng “OLA” để chat với bạn thì tình cờ một chàng trai biệt danh là “Hugo cute” nhảy vào chat làm quen.



“Hugo” cho biết tên là Đỗ Văn Hưng, 23 tuổi, ngụ Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Thấy gương mặt điển trai, sáng sủa, nói chuyện có duyên lại là người cùng quê nên Thao vui vẻ kết bạn. Trò chuyện được một tuần thì Hưng cho biết công ty phần mềm nơi Hưng làm việc ở TP.Lào Cai cần thuê một nhân viên làm kế toán ngoài giờ hành chính, lương 4 triệu đồng/tháng. Hưng còn cẩn thận cho Thao số điện thoại của trưởng phòng tổ chức để hỏi thêm thông tin.



Sau khi trao đổi với “sếp Bình”, thấy công việc thuận tiện, có thể ở nhà làm và gửi kết quả qua mail nên Thao mừng rỡ nhận lời và báo cho Hưng biết. Hưng liền hẹn Thao ngày về thành phố gặp nhau và ra mắt ông trưởng phòng.



Cuộc hẹn được thu xếp vào dịp nghỉ Tết. Sáng sớm, Thao xin phép gia đình đi du lịch rồi xách vali lên xe đò đến TP.Lào Cai. Đón Thao tại bến xe, Hưng đưa cô về nhà nghỉ gần đó để hành lý, dẫn cô đi tham quan TP.Lào Cai bằng xe máy. Thao rất tin tưởng vào người bạn mới quen và nhất là tự tin ở mình không phải là người dễ bị lừa gạt. Vì vậy khi Hưng bảo sẵn dịp đi sang Trung Quốc chơi cho biết, Thao dễ dàng đồng ý. Cô cũng muốn thử một lần “xuất ngoại” xem sao, nhất là khi đứng bên đây cửa khẩu phóng tầm mắt về bên kia, Thao nhìn thấy sự nhộn nhịp của khu đô thị bên bờ kia biên giới.



Theo hướng dẫn của Hưng, cả hai đến địa phận xã Bảo Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để xe máy lại. Hưng dẫn Thao đi bộ đến một con suối bên kia biên giới. Thao chưa kịp hỏi đây là đâu thì đã có hai người đàn ông Trung Quốc đợi sẵn bước tới. Họ xì xào gì đó với Hưng rồi trao cho y một cục tiền. Lúc này bộ mặt đẹp trai sáng sủa của Hưng trở nên nham hiểm, y nhếch mép cười khẩy nói với Thao: “Tôi đã bán cô cho họ làm vợ rồi, ráng mà chiều chúng nó. Nếu không chúng đưa vô nhà thổ thì thân tàn ma dại”. Mặc cho Thao ú ớ nói không ra hơi, bốn bàn tay thô nhám của hai người lạ kéo Thao đi. Hưng thản nhiên giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi theo lối cũ quay về TP.Lào Cai, đổi số tiền 7 ngàn nhân dân tệ vừa nhận được lấy 22 triệu đồng Việt Nam.



Có lẽ Thao sẽ mãi lưu lạc bên đất khách nếu như kẻ lửa đảo không vì lòng tham, tiếp tục dùng điện thoại cướp được của Thao nhắn tin về gia đình cô để tống tiền. Y cho biết đang giữ Thao tại một nhà nghỉ vì cô nợ tiền, nếu đưa 5 triệu đồng sẽ chỉ chỗ. Tuy nhiên khi chị Hà Thị Hội, chị gái của Thao mang theo tiền chuộc đến, thì Hưng sợ bị gài bẫy nên không đến chỗ hẹn. Chị Hội lo lắng số phận em mình nên cấp báo công an. Qua xác minh, lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp cùng đơn vị bạn truy xét đã giải thoát Thao trên đất khách. Đồng thời chân tướng kẻ lừa đảo là Đỗ Văn Lưu (SN 1991, ngụ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cũng lộ diện.



Qua truy xét, công an tóm gọn Hưng ở xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên khi y đang gài bẫy một cô gái khác, với chiêu trò dụ cô gái làm người yêu để đưa về “ra mắt bố mẹ”, nhưng thực sự sẽ đưa cô qua Trung Quốc bán tiếp.

Theo Minh Khánh (CATP.HCM)