Quịt tiền taxi bằng... súng

20h ngày 22/7, một thanh niên lái xe taxi BKS 88A-00312 của Hãng taxi Nhật Linh đến Công an TP Vĩnh Yên trình báo về việc mình vừa bị cướp tài sản. Theo lời khai của anh Minh, lái xe, 13h ngày 21/7, khi anh đang đỗ xe chờ khách ở trước cửa khách sạn Ngọc Lan thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên thì có 2 thanh niên tên là Thiệu và Hoàng đến thuê chở về thị trấn Yên Lạc. Sau đó, chúng thuê anh Minh chạy lòng vòng cả buổi. Chúng bảo anh Minh chở lên nhà bạn gái của Thiệu tên là Trang ở TP Thái Nguyên. Tại đây, có 2 thanh niên nữa là Đức và Ngọc Anh lên xe. Chúng bảo anh Minh ngủ lại cùng để ngày mai chở đi tiếp.

Khoảng 13h hôm sau, cả nhóm lên xe ôtô của anh Minh, yêu cầu lái xe chở về TP Vĩnh Yên. Đến 17h, anh Minh chở Thiệu, Anh, Hoàng, Đức đi thị trấn Yên Lạc, rồi chúng lại yêu cầu anh chở tiếp đi Hà Nội. Trên đường đi, anh Minh yêu cầu số đối tượng trên thanh toán tiền xe taxi nhưng cả bọn đều nói không ai còn tiền.

Khi đến phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, anh Minh tiếp tục đòi tiền. Anh bị Thiệu rút khẩu súng giấu trong người ra, dùng báng súng đánh mạnh vào trán và gí súng đe dọa, buộc anh phải tiếp tục chở cả bọn về Hà Nội. Thiệu hô Đức, Hoàng, Anh mang ra 3 con dao (2 dao bầu, 1 dao phay) để khống chế anh Minh. Đối tượng Thiệu lục soát người anh, lấy của anh 1 điện thoại di động, 1 ví da có 1,6 triệu đồng và một số giấy tờ.

Khi anh Minh điều khiển xe đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vĩnh Yên, anh Minh đã tung cửa, chạy ra ngoài hô: "Cướp! Cướp!". 4 tên cướp trên xe tung cửa bỏ chạy…



4 đối tượng bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Minh, Công an TP Vĩnh Yên đã triển khai lực lượng truy xét tội phạm, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chi viện lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh. Phán đoán các đối tượng chưa thể bỏ chạy xa, lực lượng Công an đã bao vây khu vực nghi vấn đối tượng bỏ trốn tại cánh đồng Cầu Lọc, thuộc phường Hội Hợp. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo trên loa truyền thanh để nhân dân tham gia truy bắt tội phạm.

Đến 22h30', anh Nguyễn Văn Cửu, chủ trang trại gà trong khu vực, nghe thông báo của cơ quan Công an đã đi kiểm tra quanh trang trại và phát hiện 1 nam thanh niên nấp ở khu vực mộ đang xây gần trang trại của mình. Anh Cửu đã bí mật thông báo để Công an TP Vĩnh Yên tổ chức bắt giữ đối tượng. Sau khi đưa đối tượng nghi vấn lên Công an TP Vĩnh Yên, anh Cửu cùng anh Thơm về trang trại thì có 2 thanh niên vào xin tắm nhờ, nói là bị lạc đường do trời mưa. Hai anh đã tìm cách giữ chân 2 đối tượng và thông báo cho cơ quan Công an đến bắt giữ.

3 thanh niên bị bắt chính là 3 đối tượng đã tham gia vụ cướp tài sản của anh Minh. Đó là: Phạm Ngọc Anh, Mai Ngọc Hoàng, Vi Trung Đức, cùng trú tại TP Thái Nguyên (Thái Nguyên). Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và khai ra kẻ chủ mưu, cũng là đối tượng đã cầm súng đánh vào trán anh Minh là Nguyễn Ngọc Thiệu, trú tại xã Tề Lỗ (Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Đến 17h ngày 28/7, qua vận động, mẹ đối tượng Thiệu đã đưa anh ta đến cơ quan Công an đầu thú. Khẩu súng bắn đạn chì mà đối tượng Thiệu sử dụng gây án rồi vứt dọc đường chạy trốn đã được người dân thu nhặt, mang nộp cơ quan Công an.



Theo Hòa - Bình (CAND)