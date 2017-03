Quốc lộ 30 ‘tắm’ dầu cá

Hiện trường vụ tai nạn

Toàn bộ 21 tấn dầu cá trên xe này tràn ra, ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng sau đó có mặt tại hiện trường để xử lý, tuy nhiên giao thông vẫn bị ách tắc nhiều giờ.

+ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) tối 5-7 xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Vào thời gian trên xe ô tô loại năm chỗ Kia Morning 37A-0085.55 đã đâm vào một xe máy và đâm tiếp vào xe Chevorlet 29D-054.71. Xe máy văng ra, người đi xe máy chết tại chỗ. Hai xe ô tô dính vào nhau, bốn người trên hai xe bị thương nặng, trong đó có một người gãy chân.

HUY VŨ - HÀ TĨNH