Quý bà khoe của chết thảm vì phát tờ rơi tìm bạn... đại gia

Hai gã trai bán vé số và làm thợ hồ khi ngắm tấm hình này đã nảy lòng tham, dụ nạn nhân vào nơi hoang vắng để sát hại, cướp của.







Chân dung hai sát nhân



Theo Linh Lan (Pháp luật Việt Nam)

Theo lời thuật lại của con gái nạn nhân, khoảng 16h ngày 22/10 chị điện thoại cho mẹ và nghe bà Hoa trả lời “mẹ đang ở nhà”. Trước đó, chị nghe người hàng xóm nói mẹ đã khóa cửa đi đâu từ chiều nên thừa biết mẹ đã nói dối. Tuy nhiên người con nghĩ chắc mẹ có lý do riêng tế nhị nên không gặng hỏi nữa.Tối ấy, chị điện thoại cho mẹ, nghe chuông đổ hoài mà không bắt máy. Nóng ruột, sáng hôm sau con nạn nhân gọi lại thì một người đàn ông bắt máy, khi được hỏi: “Có phải máy bà Kim không”, người này cộc lốc: “Không” rồi lạnh lùng cúp máy.Sự việc mẹ mất tích đột ngột khiến cô gái lo lắng, điện thoại cho bạn bè người thân ở khắp nơi nhưng cũng không ai biết tung tích gì. Người nhà đổ đi tìm kiếm tất cả những nơi người mất tích có thể xuất hiện nhưng đều vô vọng. Suốt hơn 10 ngày tích cực tìm kiếm, gia đình này không hề thu được tức nào về người thân của họ.Dấu vết người mất tích phải gần hai tuần sau mới xuấ hiện, khi một nông dân ngụ xã Tân Hưng (huyện Tân Châu) đi kiểm tra rẫy trồng mì (sắn) của gia đình bỗng phát hiện xác một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy, đặc biệt kinh hãi là cụt hai bàn tay.Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.Cảnh sát xác định nạn nhân đã chết khoảng 10 ngày, trên cơ thể có nhiều chỗ bị côn trùng cắn, khuôn mặt đã bị biến dạng không thể nhận dạng, trên cổ có vết thắt bằng một sợi dây mảnh, trên bụng có một vết đâm bằng hung khí sắc nhọn, khớp nối cổ tay bị đứt rời, trên người không có tài sản hay giấy tờ tùy thân nào.Thông tin về vụ án được thông báo trên toàn địa bàn tỉnh nhằm tìm kiếm thân nhân. Gia đình bà Kim đã tới hiện trường để nhận diện. Tuy xác chết đã biến dạng nhưng dựa trên quần áo, những dấu hiệu đặc biệt trên cơ thể… gia đình này khẳng định tử thi chính là người thân của họ. Người thân của nạn nhân còn cho biết trước khi rời khỏi nhà, bà Kim có đeo rất nhiều vòng vàng trên tay.Từ những lời khai này, bước đầu cơ quan điều tra nhận định có thể nạn nhân đã bị giết để cướp tài sản. Vụ án xác chết không tay đã làm người dân tỉnh Tây Ninh hoang mang lo lắng. Nhiệm vụ xác định hung thủ, trấn an dư luận trong thời gian sớm nhất đặt lên vai lực lượng điều tra.Ít ngày sau khi thi thể người xấu số được phát hiện, một người hàng xóm của nạn nhân đã đến công an trình báo việc trước đó vài ngày, trong một lần đi đốt rác, ông phát hiện một bịch nilon màu đen rất đáng nghi. Mở ra, ông thấy 74 tờ vé số của ngày 22/10 chính là ngày nạn nhân ra khỏi nhà, 5 tấm hình của nạn nhân và một chiếc quần dính đầy hồ.Có mối liên quan gì giữa vé số - hình nạn nhân – quần dính hồ? Phải chăng hung thủ vụ án làm nghề bán vé số hay làm thợ hồ? Từ suy luận này, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng, rà soát, xác định được hai nghi phạm. Một là đối tượng bán vé số bị dị tật ở chân có tên Võ Hoàng Trung (SN 1980, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu). Hai là đối tượng Nguyễn Văn Nhanh (SN 1988, ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu), làm nghề thợ hồ. Đặc biệt, cả hai thanh niên này cùng ở trọ tại nhà nạn nhân.Bí mật theo dõi xác minh, trinh sát báo tin từ ngày bà chủ nhà trọ biến mất, hai nghi phạm thuê nhà có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Nếu trước đây cả hai nghèo đến nỗi không đủ tiền ăn cơm, buổi tối phải tắt điện từ 20h tối vì sợ tốn điện… nhưng sau vụ mất tích của bà chủ nhà, chẳng những chúng thức rất khuya mà còn mua rượu về tối ngày nhậu nhẹt “thả ga”.Từ hoàn cảnh hai kẻ nghèo “bần cùng”, nay chúng mua sắm điện thoại mới, mua gà chọi về đá chơi, đi đánh bài với số tiền hàng triệu đồng, chi tiêu những khoản tiền lớn hết sức “phóng khoáng”. Hai nghi phạm ngay lập tức được mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây biết không thể chối cãi, cả hai đã cúi đầu nhận tội.Lời khai của hai gã tội phạm nghiệp dư nhưng ra tay cực kỳ tàn độc khiến nhiều người phải “sởn gai ốc, lạnh sống lưng”. Trung và Nhanh khai nhận, ngày 22/10 cả hai chuẩn bị sẵn một sợi dây phanh xe đạp và một con dao rồi dùng lời ngon ngọt dụ bà chủ nhà đi theo chúng đến ấp Tân Đông (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).Sau khi đưa bà chủ nhà vào một rẫy mì bao quanh là rừng sao su vắng vẻ xa khu dân cư, hai kẻ thuê nhà hiện nguyên hình hai kẻ cướp. Chúng lao vào dùng sợi dây phanh xe xiết cổ, vung dao đâm khi nạn nhân vùng vẫy chống cự.Theo lời khai của hai tên sát nhân, sau khi nạn nhân tắt thở, chúng tìm cách tháo nhẫn, lắc tay trên cơ thể nhưng bất thành nên đã tháo từng khớp ngón tay rồi đến cổ tay nạn nhân để lấy vòng vàng. Cuối cùng, chúng chạy chiếc xe Attila vừa cướp được lên Sài Gòn để bán vàng, bán xe. Số vàng cướp được, chúng bán lấy hơn 40 triệu đồng.Về số phận chiếc xe, chúng mang đi cắm nhưng do không có giấy tờ nên không cửa hàng nào nhận, đành bỏ xe lại trên vỉa hè một con đường ở Quận 12 rồi bắt xe bus về Tây Ninh. Hiện lực lượng chức năng chưa tìm được phần cơ thể của nạn nhân bị mất