Quy hoạch vùng TP.HCM: Trung tâm tài chính tầm quốc tế

Vùng TP.HCM trùng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bao gồm các tỉnh, thành TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, trong đó TP.HCM là hạt nhân. Tuy nhiên, hiện nay do thiếu liên kết nên các địa phương trong vùng bị cuốn theo xu hướng địa phương hóa, khép kín các hoạt động thu hút đầu tư và quy hoạch xây dựng chỉ trong ranh giới hành chính của mình. Sự khép kín này tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, hiệu quả thấp do manh mún, chắp vá, dàn trải.

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM xác định TP.HCM trong giai đoạn 2005-2020 và đến năm 2050 sẽ là vùng kinh tế hàng đầu của cả nước, là một cực tăng trưởng kinh tế của Đông Nam Á và Đông Á. Đây là vùng đô thị phát triển gắn kết với các vùng đô thị lớn trên thế giới.

Đồ án đưa ra những đề xuất quan trọng: tầm nhìn và mục tiêu chiến lược phát triển vùng, mô hình phát triển vùng và định hướng phát triển không gian của tám tỉnh, thành. TP.HCM sẽ chia ba vùng: vùng trung tâm là trung tâm tài chính thương mại tầm quốc tế; vùng sinh quyển Cần Giờ phát triển du lịch sinh thái và đô thị vệ tinh Hiệp Phước; vùng đô thị vệ tinh Tây Bắc Củ Chi phát triển công nghiệp, dịch vụ, đào tạo, y tế chuyên môn sâu. Tương tự, các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang cũng được xác định rõ ràng về định hướng phát triển không gian riêng cho địa phương mình trong mối quan hệ chung với cả vùng...

Đại diện tổ tư vấn phản biện trong nước, tiến sĩ Nguyễn Thế Bá - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị bày tỏ sự đồng tình với những nội dung của đồ án. Tuy nhiên, ông lưu ý: cần chú trọng vấn đề thiên tai ở vùng TP.HCM để đưa ra giải pháp. Đồ án cũng nên nhấn mạnh thêm vai trò cửa ngõ quốc tế của thành phố, phân tích thêm khó khăn về nguồn lực thực hiện.

Kết luận buổi báo cáo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đánh giá cao tính hiệu quả mà đồ án đã thể hiện và nhắc nhở tổ thực hiện phải nghiên cứu cập nhật những ý kiến đóng góp trên, hoàn thiện đồ án để trình Chính phủ phê duyệt. Ông cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương sau khi đã thống nhất với đồ án sẽ rà soát, điều chỉnh, chỉ đạo quy hoạch xây dựng của địa phương mình cho phù hợp.