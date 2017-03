Quyết “đòi món nợ mắt” trong quán Karaoke

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Quảng Trị: Ngày 23-7, Kỳ cùng với một nhóm bạn ở TP Huế ra TP Đông Hà (Quảng Trị) dự đám cưới của một người bạn. Đám cưới xong, Kỳ cùng với nhóm bạn trên đến quán karaoke No1, đường Nguyễn Trãi, phường 1, TP Đông Hà để hát.

Tại đây, Kỳ tình cờ gặp lại Hoàng Túc, SN 1991 (trú tại phường 2, TP Đông Hà). Túc là người đã dùng dao đâm, khiến một con mắt của Kỳ bị hư hoàn toàn, trong một lần ăn nhậu 7 năm trước. Hát được một lúc, Túc chủ động sang phòng hát của Kỳ mời Kỳ một ly bia. Uống hết ly bia của Túc mời, Kỳ lặng lẽ đi ra ngoài, còn Túc nán lại để giao lưu với nhóm bạn của Kỳ.

Bất ngờ, Kỳ từ ngoài đi vào, trên tay lăm lăm cầm một chai thủy tinh đã đập vỡ đáy bất ngờ lao đến đâm tới tấp vào mặt Túc, với ý định “đòi món nợ mắt”, nhưng Túc tránh được. Không đâm trúng mặt, Kỳ tiếp tục đâm vào ngực, bụng của Túc khiến Túc ngã gục tại chỗ.

Lúc này, Kỳ tiếp tục lao vào để “đòi” bằng được con mắt của Túc, nhưng được nhóm bạn quyết liệt can ngăn nên bất thành. Túc sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thóat chết.

Sau khi gây ra vụ việc, Kỳ trốn vào TP HCM. Tuy nhiên, do không có tiền, Kỳ phải đi tìm việc làm. Khi vụ việc xảy ra, Công an TP Huế và Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan Công an TP HCM vận động Kỳ đầu thú. Sau đó Kỳ đã đầu thú tại cơ quan Công an ở TP HCM.

Được biết, hiện gia đình nạn nhân Hoàng Túc đã làm đơn gửi cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị để xin bãi nại cho đối tượng Nguyễn Tiến Kỳ. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.