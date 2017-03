Quyết tự tử, người đàn ông ném đá ai định cứu mình

Vào khoảng 9 giờ 30, người dân sống cạnh sông An Cựu đoạn qua phường Trường An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nhảy cầu tự vẫn. Mặc dù người dân cố gắng can thiệp nhưng vẫn không thành vì nạn nhân cố ý từ chối sự cứu giúp.



Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Lâm (khoảng 40 tuổi, trú xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế).



Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ việc

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết khi phát hiện người đàn ông này nhảy cầu, người dân đã tri hô và lao đến cứu nhưng anh Lâm không đồng ý, thậm chí còn lấy đá ném khiến họ không thể tiếp cận được. Càng lúc anh Lâm càng đi ra sâu rồi chìm hẳn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Trường An đến hiện trường thì nạn nhân đã chìm xuống sông, sau đó tử vong.

Được biết, anh Lâm hiện có vợ và bốn người con, một người con gái của anh bị bỏng nên đang điều trị tại bệnh viện. Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân khiến nạn nhân tìm đến cái chết.