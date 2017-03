"Ra mắt" đại ca, nổ súng bắn bảo vệ vũ trường Nexttop

Ngày 29-5, Công an quận Cầu Giấy - Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa phá chuyên án “giết người”, bắt giữ Vũ Tấn Cường (SN 1986) quê Thủy Nguyên - TP Hải Phòng để điều tra xử lý về hành vi dùng súng bắn trọng thương Đội phó đội an ninh của Câu lạc bộ Nexttop , vũ trường sang và đắt nhất Hà Nội ở số 2 Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Vũ Tấn Cường đang khai nhận tại cơ quan công an

Vũ Tấn Cường bị bắt ngày 25-5 khi đang trốn tại nhà một người em trai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy với sự phối hợp của Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) tìm ra nơi ẩn náu của Vũ Tấn Cường đã tiến hành bắt giữ, thu khẩu súng do Cường gây án.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Tấn Cường khai nhận, do có biết nhau nên vào tối 5-1-2012, Cường được một “đại ca” giang hồ là Nguyễn Văn Dũng tức Dũng “trọc” (SN 1968, ở Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) gọi đến CLB Nexttop uống rượu. Cường đi taxi từ Văn Giang lên Hà Nội để “ra mắt yết kiến” đại ca.

Trước khi đi, Cường mang theo một khẩu súng tự chế dạng Colt xoay có 2 viên đạn chì để “phòng thân” mà theo khai nhận của Cường mua của một đối tượng ở quận Long Biên (Hà Nội) với giá 20 triệu đồng.

Vào CLB Nexxtop, nhóm của Dũng “trọc”, Cường cùng một vài người khác như Khoa “con”, Tuấn “Mỹ Đình” ngồi uống rượu ở bàn B16.

Đến khoảng 23 giờ ngày 5-1, tại tầng 1 CLB Nexttop có xảy ra mẫu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ngồi tại bàn A17 và A20. Xô xát xảy ra, hai bên dùng cốc ném nhau. Lực lượng bảo vệ của CLB xuất hiện can ngăn, đẩy cả hai nhóm ra ngoài cửa CLB.

Nhóm Dũng "trọc" thấy vậy kéo ra xem rồi xô xát với lực lượng bảo vệ vì họ tưởng cùng đi với nhóm thanh viên vừa gây mất trật tự. Thấy Dũng “trọc” và Tuấn “Mỹ Đình” xô đẩy, giằng co với một số nhân viên bảo vệ, Cường liền rút súng giấu trong người hướng về phía lực lượng bảo vệ bắn một phát rồi bỏ ra ngoài.

Sau tiếng súng chát chúa, thấy anh Trần Văn Nghiêm - Đội phó đội an ninh của CLB Nexttop - gục xuống vì bị trúng đạn vào bụng. Được đưa cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức nên anh Nghiêm may mắn sống sót.

Giám định đầu đạn nằm trong ổ bụng anh Nghiêm sau đó, cơ quan công an kết luận đó là là đầu đạn thể thao cỡ 5,6mm, có thể gây thương tích dẫn đến tử vong.

Bắn lực lượng bảo vệ xong, Cường lợi dụng lúc nhốn nháo đã giấu súng vào túi áo, tiếp tục trở về bàn B16 uống rượu cùng đồng bọn. Cường “khoe” với Tuấn “Mỹ Đình” vừa gây ra vụ bắn súng và gửi Tuấn cầm hộ khẩu súng. Tuấn đưa súng về đường Láng gần CLB Nexttop cất giấu.

Sau đó, Cường lấy lại súng mang đến nhà một người bạn trên đường Láng cất giấu rồi quay lại CLB uống rượu tiếp nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, đối phó với việc điều tra của cơ quan công an.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6-1, Cường và nhóm bọn ra về, qua đường Láng lấy súng mang về Hưng Yên chôn giấu tại một khu vườn cây cảnh ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang.

Biết cơ quan công an ráo riết truy bắt thủ phạm vụ nổ súng, Cường trốn tại nhà em trai ở huyện Văn Giang, giả vờ sống lương thiện bằng công việc bán sim thẻ cùng người em. Thỉnh thoảng, Cường lên Hà Nội nghe ngóng tình hình rồi về Hưng Yên ngay.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Cường là thủ phạm vụ nổ súng vào lực lượng bảo vệ đêm ngay 5-1 tại CLB Nexttop. Hiện Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng khác liên quan đến vụ nổ súng trên để xử lý nghiêm trước pháp luật.