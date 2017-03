Ra quân đánh sập 12 ổ đề

Lục lượng công an khám xét, thu giữ tang vật tại một ổ đề vào sáng 22-10

Lục lượng công an khám xét, thu giữ tang vật tại một ổ đề vào sáng 22-10

Theo Khánh Châu (NLĐ)



Sau một năm thực hiện chuyên án, cơ quan công an đã khám xét 13 điểm đề, bắt khẩn cấp 11 đối tượng.Nằm trong chuyên án này, sáng 22-10, Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động hàng trăm cán bộ, trinh sát cùng khám xét khẩn cấp 12 điểm, bắt 10 đối tượng ở 3 địa phương (tại TP Bạc Liêu khám xét 9 điểm, bắt khẩn cấp 7 đối tượng; huyện Giá Rai khám xét 2 điểm, bắt 2 đối tượng; huyện Hòa Bình khám xét 1 điểm, bắt 1 đối tượng).Tại những điểm khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc ghi số đề như máy fax, máy tính, ĐTDĐ, tiền, phơi đề…Trước đó, ngày 24-9, cơ quan công an cũng đã bắt đối tượng đầu tiên của chuyên án là Trần Thị Liên, ngụ phường 3, TP Bạc Liêu, thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ. Các đối tượng bị khám xét nhà, bị tạm giữ trong chuyên án đều là những thầu số đề có “máu mặt” trên địa bàn tỉnh.Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban chuyên án, cho biết ngay sau khi chuyên án kết thúc, ban giám đốc đã thưởng nóng cho ban chuyên án 30 triệu đồng.