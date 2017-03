Ra quyết định bắt khẩn cấp kẻ hành hạ dã man bé trai khuyết tật

(PLO)- Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh), nghi can bắt cóc, hành hạ dã man cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị tật, câm bẩm sinh).