Ra thông báo truy tìm nghi can cướp, hiếp chủ quán cafe

Trước đó, Đại tá Trần Mưu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cũng đã ký thông báo gửi đến công an, các đơn vị địa phương đề nghị hỗ trợ, tham gia truy tìm nghi can. Trong đó nêu Mạc Văn Nhân bỏ trốn cùng với chiếc xe máy hiệu Wave màu đen, BKS 82K7-3293.



Nghi can gây ra vụ án nghiêm trọng nói trên. Ảnh: CTV

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23-11, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê T.A. do chị PTML làm chủ. Sau khi dùng dao tấn công anh Q. (em trai chị L.) khiến người này bất tỉnh, đối tượng xông vào phòng ngủ uy hiếp, ép chị L. phải cho hắn quan hệ tình dục. Sau đó, hung thủ cướp của chị L. số tiền 3,2 triệu đồng cùng sợi lắc vàng Tây.



Khi chị L. vùng thoát khỏi sự khống chế, đồng thời hô hoán hàng xóm thì hung thủ ôm số tài sản cướp được bỏ chạy...