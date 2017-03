Ra tù, lập đường dây lừa xuất khẩu lao động

Ngày 18/10, Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bóc gỡ đường dây lừa đảo người lao động sang Đức và Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Tiến Mạnh (57 tuổi, trú tại xóm Sông Cầu 3, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và Lê Mạnh Trung (41 tuổi, trú tại thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang xem xét hành vi phạm tội của các đối tượng đồng phạm.

Đối tượng chính trong vụ án này là Hà Tiến Mạnh, từng có tiền án về hành vi giết người và chống người thi hành công vụ. Sau ngày ra tù, Mạnh đứng ra thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại, xuất nhập khẩu Thọ Toàn (Công ty Thọ Toàn) và trở thành Giám đốc. Tuy nhiên, hầu như công ty này không có hoạt động kinh doanh gì, thi thoảng chỉ nhập khẩu vài chiếc xe ôtô đã qua sử dụng bán kiếm lời.

Trong quá trình làm ăn, Mạnh biết hiện có rất nhiều người muốn đi XKLĐ tại Hàn Quốc nên lợi dụng việc nhập khẩu xe cũ của nước này để rêu rao mình quen nhiều công ty ở Hàn Quốc đang cần tuyển lao động để lừa người dân. Việc lừa đảo của Mạnh trở nên thuận lợi khi Mạnh gặp Lê Mạnh Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại HTT, địa chỉ tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Qua trao đổi, Trung giới thiệu rằng, công ty đang cần tuyển người đi học tập và nâng cao tay nghề tại Hàn Quốc, theo đó mỗi người có nhu cầu đi làm phải nộp 6.500 USD. Mặc dù Công ty Thọ Toàn không có chức năng môi giới và giới thiệu người đi lao động ở nước ngoài, nhưng vì hám lời, Mạnh đôn đáo khắp nơi tìm đối tác làm ăn và gặp Nguyễn Thị Chi (trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và nói rằng mình có khả năng đưa người đi XKLĐ ở Đức và Hàn Quốc, mỗi suất lao động phải nộp là 8.500 USD.

Tưởng thật, Chi đồng ý sẽ về quê tuyển người giúp Mạnh với thỏa thuận Chi sẽ thu mỗi người 9.500 USD, sau đó Mạnh sẽ trích lại cho Chi 1.000 USD/trường hợp. Về quê ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Chi đã nói với một số người quen biết về việc như Mạnh nói. Sau khi thu tiền của người lao động, Chi đưa họ đến nhà Mạnh nộp hồ sơ và tiền. Tại đây, Mạnh lại yêu cầu mỗi lao động phải nộp thêm 2 triệu đồng tiền thuê dịch hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc và 2.000 USD tiền cam kết không bỏ trốn.

Để làm tin cho những người lao động, Mạnh đã ký "Giấy cam kết thỏa thuận xin đi lao động xuất khẩu". Theo hợp đồng thì người lao động sẽ đi làm tại Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế Pu San (Hàn Quốc) hoặc Nhà máy Đông lạnh Hăm Buốc (Đức). Thời gian làm việc 3 năm, mức lương là 1.500 USD/tháng, trong thời gian từ 45 đến 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Rồi Mạnh đưa những người xin đi lao động đến Công ty cổ phần HTT của Trung và tư vấn cho người lao động tiếp tục ký "Hợp đồng tư vấn giới thiệu đi thực tập, nâng cao tay nghề tại các công ty, nhà máy của Hàn Quốc"...

Sau khi nhận tiền, các đối tượng trên đã tổ chức học tiếng Hàn tại nhà của Hà Đình Thái (em trai Mạnh). Tuy nhiên, khi quá thời hạn ghi trong hợp đồng, người lao động vẫn chưa được đưa đi xuất khẩu nên đã làm đơn tố cáo tới cơ quan Công an. Thượng tá Nguyễn Văn Huân, điều tra viên cao cấp (Công an tỉnh Thái Nguyên) - người trực tiếp điều tra vụ án cho biết: Lê Mạnh Trung và Hà Tiến Mạnh đã nhận của 16 người lao động ở các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên... với tổng số tiền là 1,96 tỷ đồng. Chúng mới chỉ trả nhỏ giọt cho một số ít người, với tổng số khoảng 300 triệu đồng...

Cùng với Công an tỉnh Thái Nguyên, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Trung cũng về hành vi lừa đảo XKLĐ. Bước đầu, Công an Hà Nội đã làm rõ Trung và đồng bọn lừa đảo khoảng 100 người lao động với số tiền là 69.300 USD và 312 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, mở rộng vụ án, đề nghị ai là nạn nhân của các đối tượng trên, liên hệ với Thượng tá Nguyễn Văn Huân, Đội trưởng Đội điều tra án, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Thái Nguyên, ĐT 0280.3869288.





Theo Ph. Thủy - X. Mai (CAND)