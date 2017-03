Rao bán hổ, gấu trên Facebook, kiểm tra nhà chỉ ra... xương chó

Hôm nay 9-1, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra nơi ở của thanh niên Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) - chủ nhân Facebook Minh Chinh, rao bán động vật và sản phẩm từ động vật hoang dã.

Ông Hồ Minh Quỳ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu, cho biết: "Khi kiểm lâm và công an đến kiểm tra thì Chinh đã bỏ trốn. Tại gia đình của ông Hồ Minh Hải (bố của Chinh), kiểm lâm và công an không phát hiện được xác hổ, gấu, cao hổ, động vật hoang dã... mà chỉ phát hiện ra 5 kg xương chó và 2 kg răng chó. Bản thân Chinh chưa lập gia đình và công việc không ổn định".



Chinh lên facebook cho biết sẽ làm thịt một con hổ hơn 2 tạ cho khách và thách thức công an.

Người thân của Chinh cho biết khi đang học THPT Chinh bị người ta đánh ảnh hưởng đến đầu óc nên thời gian qua tính tình không ổn định.

Còn Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, cho biết: "Do Chinh đã trốn đi nên chưa lấy được lời khai cụ thể để xác minh, điều tra. Kiểm tra nơi ở của Chinh không phát hiện động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã, tuy nhiên việc đăng tải hình ảnh hổ, gấu... lên Facebook rao bán là vi phạm. Do đó, công an sẽ triệu tập Chinh để làm rõ".

Trước đó, ngày 7-1, Facebook Minh Chinh (của Chinh) đăng ảnh chân dung đứng cạnh chuồng nhốt gấu và ảnh đang rút mật gấu và ảnh con gấu đã bị giết chết bỏ trong tủ đông, kèm số điện thoại di động. Đồng thời rao bán mật gấu tươi, khô, nhung hương, mật ong rừng, cao các loại, nhận nấu cao tại nhà, hàng trang sức phố núi, nhận gửi hàng trong và ngoài nước. Thanh niên này giới thiệu luôn địa chỉ là ở xóm 6 (chợ Vân), xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.



Chinh đăng tải trên Facebook ảnh một con gấu đã bị giết, bỏ vào tủ đông lạnh.

Ngày 20-12-2015, trên Facebook Minh Chinh đăng nhiều tấm ảnh ảnh da, xương vói chú thích là của hổ và rao bán: “Mình 2 ngày nữa làm thịt một con hổ 2 tạ 2 nấu cao cho khách, bác nào muốn mua phần nào của con hổ hoặc chung nồi cao thì alo thẳng cho mình nha".

Đồng thời thách thức công an: "Nếu công an thì miễn làm việc nha vì mất công rình mò cài người mua hàng lạnh lẽo chờ đợi mà chẳng được gì đâu vì mình ít khi làm việc với người lạ không tin tưởng nha, mình nói trước để các a công an mất thì giờ và khỏi khổ để còn bắt vụ khác dễ kiếm tiền hơn. 0972312896 MINH CHINH".

Trước đó, ngày 16-12-2015, đăng ảnh rao là da hổ, xương, thịt hổ với lời rao công khai: "Bác nào cần cứ alô thẳng cho em" kèm số điện thoại 0972312896".

Ngoài ra trên Facebook Minh Chinh này còn đăng hàng ngàn tấm ảnh, trong đó có ảnh hổ, gấu, động vật hoang dã đã bị giết đang ủ đông, ảnh mật ong, ảnh cao nấu từ xương, rượu rắn, bò cạp, nhung hương, túi mật gấu....



Việc đăng tải ảnh cá thể hổ và rao bán là vi phạm pháp luật.

Qua số điện thoại trên, nam thanh niên này tiếp tục "hét" giá "cao hổ cốt giá 25-27 triệu đồng/lượng, mua số lượng bao nhiêu cũng được. Có bán tay gấu, mật gấu...".

Đến chiều nay 9-1, số điện thoại trên không liên lạc được nhưng những tấm ảnh rao bán gấu, hổ, động vật hoang dã vẫn còn trên Facebook Minh Chinh.