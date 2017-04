Rao bán tiền giả công khai trên facebook

Chỉ một cú click chuột tất cả đều được bày bán trên Facebook. Thậm chí ngay cả những việc làm vi phạm pháp luật cũng được thực hiện trên Facebook một cách công khai.

Đáng lo ngại, thời gian qua xuất hiện hiện tượng rao bán tiền giả trên Facebook một cách lộ liễu. Những dòng tin rao bán tiền giả này được đẩy lên các trang Facebook có lượng người theo dõi lớn.

Một Facebook thản nhiên đăng thông tin : Tiền giả uy tín lên trang Chợ điện thoại Đà Nẵng. Cụ thể: người bán tiền giả rao đặt hàng để phát hành tiền giả.



1 triệu tiền thật đổi được 9 triệu tiền giả. Ảnh: MINH HOÀNG.

Theo đó, bên bán giới thiệu tiền giả có đủ mệnh giá được in bằng chất liệu polime giống tiền thật tới 99%. Để tạo niềm tin, một nick name Facebook có tên Chi Khánh cam kết: “Tiền giả rất khó phát hiện, sử dụng rất an toàn, không nhàu ướt và có độ đàn hồi”.



Theo lời rao này, giá giao dịch là 1 triệu tiền thật đổi 9 triệu tiền giả; 2 triệu tiền thật đổi 15 triệu tiền giả; 10 triệu tiền thật đổi 75 triệu tiền giả.

Thậm chí, người ra bán tiền giả còn thông tin rằng, tiền dưới mệnh giá 500.000 đồng sẽ không bán. Cách giao dịch là để lại số điện thoại, địa chỉ, họ tên cho người bán tiền giả.