Ráo riết truy lùng nghi phạm đâm chém 5 bạn nhậu thương vong

Nguồn thông tin cho hay, hiện công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên, đang khẩn trương truy lùng nghi phạm Phan Duy Tân (SN 1989, ngụ khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Tân bị công an xác định chính là hung thủ gây ra vụ tấn công làm 1 người chết và 4 người bị thương xảy ra ở địa phương này đêm 26/2.

Nạn nhân tử vong là Phạm Trình (SN 1988). Còn 4 người bị thương ở các mức độ khác nhau, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Phú Yên gồm: Hồ Ngọc Tuân (SN 1992), Nguyễn Thanh Trâm (SN 1991), Huỳnh Tấn Thuận (SN 1997) và Huỳnh Tấn Nghĩa (SN 1994). Những người này đều cư ngụ ở địa phương. Theo thông tin ban đầu, đêm 26/2, nghi phạm Tân cùng nhóm người, trong đó có 5 nạn nhân tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt tại khu phố Phước Thịnh, trị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Khoảng 20h đêm thì giữa nghi phạm Tân và 1 số người phát sinh mâu thuẫn, cự cãi và lao vào ẩu đả. Tân chụp lấy 2 con dao nhọn gần đó dùng làm hung khí tấn công, đâm lần lượt 5 người bạn nhậu bị thương tích. Sau khi gây án Tân bỏ trốn khỏi địa phương. 5 nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu. Sau đó nạn nhân Trình không qua khỏi, 4 người còn lại hiện đang điều trị. Bước đầu cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang ráo riết truy bắt nghi phạm Phạm Duy Tân. Theo Trần Du (An ninh Thủ đô)