Rét năm nay chưa phải là kỷ lục

Tuy nhiên, nếu so về nền nhiệt độ thì chưa vượt ngưỡng thấp nhất trong lịch sử. “Bản đồ rét” trong lịch sử cho thấy nhiệt độ thủ đô Hà Nội từng xuống đến 2,7 độ C vào năm 1955; năm 1975, thị trấn Sa Pa là âm 3,2 độ C, Hoàng Liên Sơn âm 5,7 độ C; năm 1982 ở Bắc Hà là âm 3,5 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn cho biết đợt rét đậm hơn một tháng qua sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay (21-2). Nhiệt độ trung bình ngày sẽ vượt qua ngưỡng rét đậm (dưới 15 độ C), dao động 16 độ C. Đêm và sáng sớm, nhiệt độ tại miền Bắc và Thanh Hóa vẫn xuống 10-12 độ C. Miền núi cao có thể dưới 10 độ C. Tuy nhiên, đến ngày 26-2, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về. Các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa sẽ lại xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C. Chưa thể xác định điểm kết thúc đợt rét mới này.