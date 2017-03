Rình người ngủ quên để trộm tiền ăn chơi

(PLO) -Ngày 17-6, Công an phường Hồng Sơn (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đã chuyển giao Hoàng Khắc Hạnh (23 tuổi) cho Cơ quan công an TP Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.