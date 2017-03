Rộ chuyện vợ bạo hành chồng: Đòn độc của “phái yếu”

Điều đáng nói là, dù càng ngày càng phổ biến nhưng dường như nạn "bạo hành chồng" vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Loạn chuyện… “hoạn” chồng

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra việc các đức ông chồng bị vợ cắt phăng "của quý". Nguyên nhân chủ yếu của tình huống "dở khóc dở cười" này đa phần xuất phát từ cơn ghen mù quáng của các bà vợ.

Gần đây nhất phải kể đến vụ án anh Nguyễn Hòa D. (35 tuổi) ngụ xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bị vợ lén "triệt sản" lúc nửa đêm. Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19/10/2012, anh D. đang say ngủ thì bỗng thấy đau nhói phía bụng dưới. Giật mình nhỏm dậy, anh D. vô cùng kinh khiếp khi thấy "của quý" của mình gần như đứt lìa, máu loang cả một góc giường. Anh D. vừa kêu cứu vừa lê mình ra phía cửa ngoài. Lúc này, thủ phạm vụ "kỳ án", cũng chính là vợ anh D. - Nguyễn Thị Trúc M. (35 tuổi) đã bỏ trốn và … tiện tay khóa luôn cửa.

Còn chút hơi sức, anh D. vừa tông cửa vừa tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, người thân của anh D. và hàng xóm kéo đến thì anh đã kiệt sức nằm ôm bụng dưới đau đớn rên la. Ngay lập tức anh D. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh D. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại "của quý" cho nạn nhân Nguyễn Hòa D.

Nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh D. tái xanh tái mét do vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động của vợ. Tiếp xúc với chúng tôi, anh D. tâm sự: "Có nằm mơ tôi cũng không ngờ vợ tôi lại hành xử tàn độc như vậy. Vì tôi làm tài xế, thường xuyên đi xa dài ngày nên vợ suốt ngày ghen tuông khiến tôi rất buồn phiền. Trước kia, cô ấy đã mấy lần đâm đơn ly dị, tôi cũng đã cạn tình nhưng vì thương hai con còn nhỏ nên tôi không đành lòng để chúng thiếu cha thiếu mẹ, nào ngờ đến mức xảy ra cớ sự. Lần này là tôi ly hôn thật. Tôi thất vọng về cô ấy quá, có người vợ nào lại đang tâm ám hại chồng giữa đêm khuya như vậy. Càng đau đớn hơn khi cô ấy lại "sát hại" ngay nơi mà mình… mất cảnh giác nhất”.

Sau hôm hành sự tàn độc với chồng, Nguyễn Thị Trúc M. đã ra Cơ quan Công an đầu thú. Tại đây, cô bày tỏ sự ăn năn hối hận vì đã lỡ xuống tay với chồng. M cho rằng, anh D. có tính ong bướm, thường xuyên la cà ở các quán nhậu có tiếp viên ăn mặc hở hang đã đành, khi say về lại còn hay gây sự với vợ, cô chịu đựng không thấu nên mới sinh ra nông nỗi.

Trước đó không lâu, anh N.H.C. (38 tuổi), ngụ Đồng Tháp cũng rơi vào trường hợp bị vợ xuống tay "tiệt đường lăng nhăng" tương tự như anh D. Bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh N.H.C được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều, huyết áp tụt và đặc biệt là suýt đứt niệu đạo. Nguyên nhân được xác định là trong lúc anh C. đang ngủ thì vợ dùng dao Thái Lan cắt "của quý" của chồng.

Choàng tỉnh vì đau đớn, anh C. kịp thời vùng chạy nên may mắn "của quý" chưa bị đứt lìa. Tuy nhiên, sau khi đã hồi phục phần nào sức khỏe, do ngại ngùng nên anh C. khai rằng "của quý" gần đứt lìa là do bị… con dao rơi trúng hạ bộ trong lúc đi cắm câu khuya. Mãi đến khi được các bác sĩ động viên, an ủi thì anh mới bùi ngùi thú nhận là do mâu thuẫn gia đình nên bị vợ lén dùng dao… cắt.

Trên đây là 2 trường hợp vừa mới xảy ra, và còn rất nhiều quý ông phải ôm hận khi bị vợ xuống tay "triệt sản". Tuy hầu hết những ca bị cắt của quý đều được các bác sĩ nối lại thành công nhưng chắc chắn khả năng tình dục của nạn nhân khó có thể hồi phục hoàn toàn, cũng như ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe, tinh thần, tâm lý của các đức ông chồng sau này. Và cho dù với bất kỳ nguyên do nào thì bạo hành kiểu "thợ hoạn" của các bà vợ "máu lạnh" vẫn sẽ bị luật pháp nghiêm trị và sự đổ vỡ hạnh phúc là điều khó tránh khỏi.

Đến giờ anh Nguyễn Hòa D. vẫn không thể ngờ vợ mình có thể ra "đòn độc" như thế.

Cam chịu vì … sĩ diện

"Bạo hành ngược", chuyện nghe có vẻ buồn cười nhưng lại tồn tại và ngày càng phổ biến hơn trong xã hội hiện nay. Các bà vợ không cần "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", máu me rùng rợn như kiểu "hoạn chồng", mà màn bạo hành đôi khi chỉ là những lời đay nghiến, xúc phạm. Có quý ông do phụ thuộc kinh tế vào vợ nên bị vợ siết chặt chi tiêu hòng ngăn cản chồng đến với các hoạt động kết giao cộng đồng, quan hệ xã hội. Thoạt nhìn tưởng bình thường, không nghiêm trọng nhưng đó cũng là một dạng bạo hành gia đình có tên gọi là "bạo hành xã hội".

Nhiều đấng mày râu thường xuyên bị vợ bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng họ vẫn cố âm thầm chịu đựng. Bởi họ sợ nếu mọi việc vỡ lở sẽ bị mọi người chê cười. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Hữu L. (45 tuổi), ở cù lao Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Cuộc sống hôn nhân của anh L. bắt đầu trở nên nặng nề khi trong một lần uống rượu quá say, anh bị tai biến dẫn đến liệt nửa người. Từ đó, gánh nặng gia đình với 4 miệng ăn đè lên đôi vai chị Lê Thị Bé T. - vợ anh.

Cũng kể từ đó chị Bé T. "thay tính đổi nết". Cả ngày chị buôn bán ngoài chợ, nên dù bệnh tật anh L. và các con vẫn cố gắng cơm lành canh ngọt, những mong đỡ bớt cho chị T. một phần vất vả. Thế nhưng, không ít lần chị buông lời nói mát anh là kẻ vô dụng, sống "bám váy vợ". Tủi nhục, nhưng không muốn các con buồn, gia đình xáo trộn, anh L. đành nín nhịn. Nào ngờ, chị Bé T. ngày càng quá quắt, không những nói bóng nói gió, chị còn đay nghiến thẳng mặt chồng.

Anh L. nóng giận to tiếng, liền bị chị ta hất cả mâm cơm vào người. Không hôm nào là anh L. không phải chịu cảnh vợ về tới nhà là “đá thúng đụng nia”, nhưng tuyệt nhiên anh không hề hé răng với ai nửa lời. Có khi, anh L. bị vợ đánh đến bầm tím tay chân, nhưng khi đến trạm xá anh chỉ cười bảo do liệt nửa người, tập đi nên té.

Nhiều lần anh L. viết đơn ly dị nhưng chẳng hiểu sao, chị T. lại không đồng ý ký đơn. Vì ngại nói ra lý do chính đáng là bị vợ bạo hành nên năm lần bảy lượt anh L. không thể đường đường chính chính chấm dứt với người vợ cạn nghĩa. Cam chịu cảnh "địa ngục trần gian" được 3 năm, trong một lần cự cãi, chị Bé T. đạp vào chiếc xe lăn anh L. đang ngồi làm anh ngã lăn xuống bậc tam cấp. Người nhà anh L. trông thấy liền viết đơn tố cáo. Tuy đã được hòa giải êm xuôi, nhưng vụ việc Lê Thị Bé T. bạo hành chồng trong suốt 3 năm qua đã không thể che giấu thêm được nữa. Anh Nguyễn Hữu L. được giải quyết ly hôn, 2 đứa con trai đã lớn cũng xin được ở với cha để tiện bề chăm sóc cho anh.

Cũng có trường hợp người đàn ông hoàn toàn có khả năng phản kháng lại những đòn bạo hành của vợ, nhưng vì sĩ diện, không muốn hàng xóm biết gia đình mình "cơm không lành, canh không ngọt" nên cố chịu đựng. Các bà vợ thấy chồng nhẫn nhịn thì được nước lại càng làm tới. Điều này khiến các đức ông chồng "tức nước vỡ bờ" đưa đơn ly dị mặc cho các bà khóc lóc van xin vì còn yêu thương.

Như vợ chồng ông Mai Đức H. và bà Trần Thị N. ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM. Ông H. và bà N. đều lỡ dở một lần đò nên tìm đến với nhau qua sự đồng cảm tuổi xế chiều. Đăng ký kết hôn, dọn về sống chung xong đâu đấy ông mới phát hiện bà N. vô cùng đanh đá. Ông H. vốn là cán bộ hưu trí, tuy không to tát gì nhưng cũng là người có học thức. Thế nhưng, mỗi khi ông đưa bạn về nhà lai rai chút đỉnh gọi là thú tiêu khiển tuổi già là bà tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Ông lựa lời khuyên bảo thì bà nổi đóa, la hét om sòm. Nghĩ mình đã già, lấy vợ lần hai mà còn cự cãi to tiếng thì mất mặt nên những lúc như thế ông H. lặng im.

Tưởng chồng bản tính nhu nhược, nên càng ngày bà N. càng làm dữ. Ông tức giận, bỏ nhà đi mấy lần nhưng bà quen thói "sư tử Hà Đông", chỉ cần ông trở về là lại chứng nào tật ấy. Thậm chí, không ít lần bà còn cào mặt chồng rướm máu, khiến ông khó ăn khó nói với bạn bè, hàng xóm. Quá uất ức, ông H. quyết định bỏ bà N. rồi khăn gói về quê ở với đứa con trai út. Mặc dù bà N. gào khóc, van xin thế nào ông H. cũng không hồi tâm chuyển ý. Cho đến nay, bà vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ trên đường số 10, phường 5, quận Gò Vấp.

Cần ngăn chặn nạn “bạo hành ngược”

Có thể nói, từ những vụ việc vợ bạo hành chồng gây thương tích nghiêm trọng, hay tổn thương về mặt tinh thần sâu sắc đã cho thấy, bản năng bạo hành tồn tại ở cả hai giới. Không riêng gì người nam khỏe mạnh hay phụ nữ yếu đuối. Trên thực tế, mặc dù có rất nhiều trường hợp chồng bị vợ đánh đập, chửi mắng hằng ngày nhưng hầu hết nạn nhân bị "bạo hành ngược" đều cố tình che giấu. Cho đến khi sự ức chế về mặt tinh thần hay thể xác đến mức nghiêm trọng thì người trong cuộc mới dám lên tiếng. Điều đó, một phần là do tư tưởng của số đông thường cho rằng người đàn ông bị vợ bạo hành là kẻ bạc nhược, bất bình thường. Số khác lại cho rằng, vì thể chất của người đàn ông khỏe mạnh hơn phụ nữ nên có bị "bạo hành ngược" cũng ít bị tổn thương hơn.

Đem vấn đề này trao đổi với thạc sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình, ông cho biết: "Có không ít đàn ông là nạn nhân của bạo hành gia đình tìm đến trung tâm tư vấn để được tư vấn tâm lý. Thật ra, người đàn ông khi bị vợ bạo hành thì tổn thương tinh thần thậm chí còn nặng nề hơn cả phụ nữ do các định kiến xã hội áp đặt lên họ. Phổ biến nhất là trạng thái mất tự tin, cảm thấy mình vô dụng, khiếp nhược.

Theo tài liệu của Viện Khoa học xét xử, thì trong 10.608 vụ án hôn nhân và gia đình được ra tòa, có 42% vụ án ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình. Trong số đó, tỷ lệ vợ đánh chồng là 0,6% (bạo hành thể xác); vợ mắng chửi chồng là 8,5% (bạo hành tinh thần); vợ ép chồng quan hệ tình dục là 1,6% (bạo hành tình dục). Con số này cho thấy, vợ bạo hành chồng mà gọi nôm na là "bạo hành ngược" cũng cần phải được quyết liệt lên án và ngăn chặn kịp thời. Tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc".

Người đàn ông cần phát huy bản lĩnh làm chồng

Chuyên gia tâm lý Huỳnh Anh Bình. Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình cũng cho biết thêm: "Dù là nạn nhân, nhưng việc để vợ bạo hànhmột phần cũng do lỗi của các đấng mày râu. Khi lấy phải một cô vợ quá quắt, hoặc bị bạo hành lẽ ra người đàn ông phải phân tích thiệt hơn cho vợ hiểu, nếu vẫn không thay đổi được thì phản kháng cứng rắn, quyết liệt để phát huy bản lĩnh làm chồng của mình, nhưng đa phần những người đàn ông lại cố gắng nín nhịn vì sợ chạm đến sĩ diện, sợ tiến tới ly hôn sẽ mất quyền nuôi con... khiến người vợ ngày càng lấn lướt, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý nặng nề là điều khó thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, vẫn có không ít các trường hợp người chồng bị phụ thuộc vào vợ quá nặng nề, ví như về kinh tế, thân thế gia đình nên khi bị vợ bạo hành lại không dám lên tiếng phản kháng, tố cáo hoặc ly hôn. Mà họ thường tự lừa dối mình bằng câu "vợ mình, mình sợ", "không thèm chấp phụ nữ" khiến cho tình trạng "bạo hành ngược" tuy đáng phải đưa ra giải quyết thẳng thắn nhưng vẫn diễn ra âm ỉ, ngầm hủy hoại hạnh phúc cá nhân và cả gia đình".

Theo Anh Khôi (An ninh thế giới)