Rò điện chết người

Mới đây, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã xét xử vụ án sợi dây phơi đồ chạm điện gây chết người. Điều đáng nói trong vụ này là cả bị đơn lẫn những bên có nghĩa vụ liên quan đều không nhận trách nhiệm về sự cố đau lòng đó và đổ lỗi cho nhau.

Sự cố đáng tiếc

Ngày 23-4-2008, mẹ của ông K. (ngụ quận Thanh Khê) đem áo quần ra phơi trên sợi dây thép giăng trước sân nhà thì bất ngờ bị điện giật chết.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ là do dây dẫn điện sau công tơ của nhà ông H. bên cạnh chạm vào dây cáp chịu lực của đường dây điện chiếu sáng, gây rò điện cho ba dãy nhà, trong đó có dãy nhà ông K. đang ở. Tình trạng rò điện này đã được xác định trong biên bản khám nghiệm hiện trường do tổ xử lý sự cố Chi nhánh điện Thanh Khê (Đà Nẵng) lập ngay sau khi xảy ra sự cố và văn bản kiểm chứng bằng phương pháp dựng lại hiện trường tai nạn do Thanh tra Sở Công thương TP Đà Nẵng thực hiện một tháng sau đó.

Hàng xóm bồi thường?

Lo tang ma cho mẹ xong, ông K. yêu cầu ông H. bồi thường 40 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần nhưng ông H. không chịu, nói rằng chưa chắc điện nhà mình đã gây ra tai nạn điện giật làm mẹ của ông K. chết. Ông H. còn bảo nếu đúng là điện giật do nhà ông thì bởi dây cáp chịu lực của đường dây điện chiếu sáng “chạm như thế nào đó” làm cho dây điện nhà ông bị hở chứ ông không biết gì.

Không thỏa thuận được, ông K. đã kiện ông H. ra TAND quận Thanh Khê. Tại phiên sơ thẩm gần đây, ông K. hạ bớt số tiền đòi bồi thường, chỉ yêu cầu ông H. phải trả 30 triệu đồng.

Theo tòa, hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Điện lực Đà Nẵng và hộ ông H. đã ghi rõ bên mua điện chịu trách nhiệm quản lý đường dây dẫn điện từ sau công tơ điện đến nơi sử dụng điện. Tổ chức, cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ sự cố, tai nạn về điện. Ngoài ra, ông H. cũng thừa nhận rằng sau khi xảy ra sự cố, Chi nhánh điện Thanh Khê đã yêu cầu ông thay dây điện. Sau khi ông thay dây mới từ đồng hồ điện về nhà mình thì hiện tượng rò điện không còn nữa. Từ đó, tòa kết luận đã có đủ căn cứ khẳng định mẹ của ông K. chết là do đường dây điện rò rỉ của nhà ông H. gây ra nên buộc ông này phải bồi thường cho gia đình ông K. 30 triệu đồng.

Hay cơ quan quản lý điện?

Ngay sau đó, ông H. kháng cáo rằng việc rò điện gây chết người thuộc trách nhiệm của Công ty Điện lực cùng Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng.

Đại diện Công ty Điện lực Đà Nẵng phản bác lại rằng sau khi xảy ra sự cố đã chỉ đạo kiểm tra toàn khu vực bằng phương pháp ngắt điện từng hộ, cắt từng đoạn dây thép chịu lực của đường dây điện chiếu sáng cho đến công tơ điện nhà ông H. Bằng cách này, họ đã xác định nguyên nhân gây ra rò điện là do dây dẫn từ sau công tơ điện của hộ ông H. chạm dính vào cáp chịu lực của đường dây điện chiếu sáng. Tiếp đó, ngày 22-5, Thanh tra Sở Công thương TP Đà Nẵng cũng dựng lại hiện trường, kết luận dây điện sau công tơ nhà ông H. chạm vào dây cáp chịu lực của đường dây điện chiếu sáng. Dây cáp chịu lực này lại tiếp xúc hàng rào buộc dây thép phơi áo quần của nhà ông K., làm dây phơi đồ có điện và gây nên cái chết của mẹ ông K.

Công ty Điện lực Đà Nẵng cho rằng theo hợp đồng mua bán điện giữa công ty với hộ ông H. thì ông H. (bên mua) phải quản lý, kiểm tra đường dây điện từ sau công tơ của mình. Công ty (bên bán) chỉ chịu trách nhiệm từ đường dây điện do nhà nước quản lý đến công tơ điện của khách. Vì vậy, chính ông H. chứ không phải ai khác phải bồi thường cho ông K.

Về phần mình, đại diện Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng cũng cho biết song song với đường dây điện chiếu sáng có đường dây cáp chịu lực là thép trần (đây là quy định kỹ thuật của ngành). Ở đây, dây điện nhà ông H. không bảo đảm chất lượng nên mới gác vào dây cáp chịu lực và sự ma sát cơ học đã làm dây điện nhà ông H. bị bong vỏ. Việc này không thuộc trách nhiệm của công ty.

Tuy nhiên, ông H. vẫn khăng khăng rằng chính hai đơn vị trên mới phải bồi thường cho ông K. Ông bảo biên bản hiện trường vụ tại nạn do đại diện cơ quan điện lực lập vắng mặt ông và đại diện tổ dân phố. Ngoài ra, ông không chấp nhận việc dựng lại hiện trường của Thanh tra Sở Công thương TP Đà Nẵng và đã ghi vào biên bản là “không có cơ sở”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi TAND TP Đà Nẵng xử phúc thẩm.