Rộ nạn cướp đêm ở Vũng Tàu

Công an TP Vũng Tàu khuyến cáo nạn cướp đêm Theo Công an TP Vũng Tàu, người dân, nhất là phụ nữ tránh ra đường một mình vào đêm khuya. Một số chị em làm việc ca đêm ở các khách sạn, nhà nghỉ, quán bar… nên đi thành nhóm từ hai người trở lên hoặc nhờ người thân đưa đón. Nếu có điều kiện thì mọi người nên đi bằng taxi để đảm bảo an toàn. Khi phát hiện bị kẻ xấu đeo bám, nạn nhân bình tĩnh quan sát hai bên đường, tấp xe vào trụ sở công an, quán cà phê, quán ăn… còn mở cửa nhờ giúp đỡ. Khi đến nhà, mọi người cần quan sát xung quanh, khóa cổ xe cẩn thận trước khi mở cổng. Trường hợp không may bị cướp tài sản, nạn nhân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, biển số xe của kẻ cướp… để cung cấp cho công an.