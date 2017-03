Rơi thang máy công trình của Bộ Quốc Phòng: Năm người chết, một người trọng thương

Sáng 30-1, tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với cơ quan điều tra quân khu 5 (Bộ Quốc phòng) tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động thảm khốc khiến sáu công nhân thương vong.



Công trình đang xây dựng, nơi xảy ra vụ rơi thang máy

Theo cơ quan công an, vào khoảng 1 giờ 15 rạng sáng cùng ngày, tại công trình nhà khách Bộ Quốc Phòng (120 Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn) đã xảy ra sự cố thang máy. Trong lúc đang thi công, thang máy chuyên chở vật liệu xây dựng và công nhân bị trục trặc, rơi từ tầng 9 xuống đất. Vụ tai nạn khiến năm người tử vong, một người bị thương nặng được chuyển đến BV Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.



Khách sạn do một đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng xây dựng. Ảnh: TT

Một cán bộ công an quận cho hay do đây là công trình của Bộ Quốc Phòng và do một đơn vị thuộc bộ này thi công nên việc điều tra được chuyển giao cho cơ quan điều tra quân khu 5. Công an quận Ngũ Hành Sơn chỉ cử lực lượng phối hợp. Về danh tính của các nạn nhân, vị này cho biết đang khẩn trương xác định danh tính.

