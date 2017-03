Rơi từ tầng 11, một công nhân tử vong

Công trình dự án khu tái định cư An Phú- Bình Khánh đã bị đình chỉ thi công để điều tra vụ TNLĐ gây chết người.

Trước đó khoảng 17h30 ngày 13/9, sau buổi làm việc chiều tại tầng 11 của công trình, ông Hiền bước lên tấm ván ra thang máy dã chiến nhưng chẳng may trượt chân té từ độ cao hàng chục mét xuống đất chết tại chỗ.Sau khi xảy ra vụ việc, CQĐT Công an quận 2 đã đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ.Ngay sau đó Công trình xây dựng này do nhà thầu Cosaco (Công ty Cổ phần Sài Gòn xây dựng) và chủ đầu tư là Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đã bị đình chỉ thi công nhằm phục vụ công tác điều tra.