Rơi từ tầng 14 chung cư, 2 cha con tử vong

Thông tin ban đầu, chiều 28-12, một người dân hốt hoảng phát hiện hai người rơi từ trên cao xuống đất ở khu vực phía dưới tòa nhà B thuộc chung cư Bình Khánh (phường An Phú, quận 2, TP.HCM).



Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhiều người chạy tới phát hiện hai người đã tử vong.



Thông tin nhanh chóng được báo với lực lượng chức năng. Công an phường An Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 2 nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.



Vị trí chung cư Bình Khánh trên bản đồ. Ảnh: GOOGLE

Theo một nguồn tin, người cha tên là H. (29 tuổi), đứa bé là con (khoảng một tuổi), sống tại tầng 14 chung cư. Nguyên nhân có thể là do tự tử.



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.