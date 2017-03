Rơi từ tầng 4, một người nước ngoài tử vong

Trước đó, 19 giờ 56 phút ngày 8.2, Công an Q.Ba Đình, TP.Hà Nội nhận tin báo từ Bệnh viện Quân y 354 về việc tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân là ông Frank Gerd Oitmann (SN 1957, quốc tịch Đức) trong tình trạng đã tử vong.



Qua xác minh, lực lượng chức năng Q.Ba Đình làm rõ, ông Frank Gerd Oitmann nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18.1 cùng với vợ là chị Nguyễn Ngọc Liên (SN 1959) và đăng ký tạm trú ở nhà mẹ vợ (116 ngách 173/68, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình) để ăn tết Nguyên đán.



Lúc 19 giờ ngày 8.2, sau khi dùng cơm cùng gia đình vợ, ông Frank lên phòng ngủ ở tầng 4 để nghỉ.



Đến 19 giờ 5 phút, mọi người trong gia đình đột nhiên thấy ông Frank bị rơi từ tầng 4 xuống tầng 1 (rơi theo lối giếng trời giữa nhà).



Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định ông Frank chết do ngã cầu thang.



Theo Hà An (TNO)