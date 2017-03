Rơi từ tầng 6 vẫn thoát chết

Được biết, mặc dù đã được trang bị đai an toàn trong quá trình lắp đặt, tuy nhiên tai nạn vẫn xảy ra với anh T. Ngay lập tức nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại BV Việt Đức trong tình trạng vật vã, kích thích, suy hô hấp, sốc mất máu. Bệnh nhân được xác định đa chấn thương ở vùng ngực, cột sống và liệt tủy sống.

Hiện bệnh nhân T. vẫn được được theo dõi và điều trị tại phòng Hồi sức tích cực. Dù đã giữ được mạng sống cho nạn nhân tuy nhiên các bác sĩ tiên lượng chất lượng cuộc sống sau này của T. sẽ bị suy giảm nghiêm trọng nhất là sau khi bị những chấn thương nặng như liệt tủy sống.

Các bác sĩ cũng cho biết, thời gian qua BV Việt Đức liên tục cấp cứu những trường hợp tai nạn lao động rất thương tâm, phần lớn là công nhân bị ngã và sập dàn giáo trong lúc xây dựng; tai nạn trong lúc đang nghiền đất… trong đó có những nguyên nhân do thiết bị không đảm bảo an toàn, không trang bị bảo hộ lao động, vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc an toàn.