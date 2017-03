Rơi từ tầng 9 chung cư, bé trai 3 tuổi tử vong

Nạn nhân là cháu Lê Minh Đức (sinh năm 2008), con anh Lê Xuân Thái và chị Trần Thị Hà, ở phòng 914 - chung cư No21, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Q.Hoàng Mai, Hà Nội).



Trong lúc chị Hà đưa con gái lớn đi học, Đức thức dậy đi ra lan can và bị rơi từ tầng 9 xuống ban công của tòa nhà. Tại hiện trường, có một chiếc ghế nhựa đặt cạnh lan can. Theo dự đoán, có thể cháu Đức đã trèo lên ghế sau đó rơi từ lan can xuống ban công tầng 2.



Lan can tại chung cư No21 cao khoảng 1,3m và là nơi giặt giũ, phơi quần áo, rửa bát…



Anh Nam (phòng 1012, tầng 10 chung cư No21) kể lại, thấy tiếng kêu khóc của chị Hà cùng mọi người, anh chạy vội xuống thì thấy cháu Đức đã tử vong.



Cháu Lê Minh Đức là con thứ hai của anh Thái, chị Hà. Anh Thái đang làm việc tại Đức. Ở nhà chỉ có 3 mẹ con sống cùng vợ chồng người em. Sáng 3.12, trước khi đưa con gái đầu đi học, chị Hà chỉ đóng cửa sau ra lan can, và không khóa.



Vợ chồng người em cũng đi làm từ sớm nên không ai biết về vụ tai nạn cho đến khi nhận được tin báo.



Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và công an đã có mặt tại hiện trường.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.



Theo Lê Quân

(TNO)