Rơi xuống giếng, bé trai tử vong

Chiều 22/2, tin từ Phòng Lao động - thương binh & xã hội huyện Tuy An cho biết, trên địa bàn thôn Hội Tín, xã An Thạch (huyện Tuy An) vừa xảy ra trường hợp thương tâm, làm một bé trai bị rơi xuống giếng tử vong.Nạn nhân là cháu Lê Phi Trường (SN 2010) là con duy nhất của vợ chồng anh Lê Phi Rô và chị Lê Thị Thúy Kiều ở địa chỉ trên.



Trước đó, khoảng trưa ngày 20/2, trong lúc gia đình bận việc, nên bất cẩn để cháu bé chơi một mình, lúc này bé Trường một mình đi ra phía sau nhà, chẳng may bị té lộn nhào xuống giếng (do thành giếng quá thấp). Đến khi mọi người phát hiện, nhảy xuống giếng để cứu, thì cháu Trường đã tử vong.Cũng theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH huyện Tuy An, cho biết, chỉ tính trong 02 tháng đầu năm 2013, tại địa phương này đã có 2 trẻ em bị tử vong do đuối nước.





Theo D.Công (Dân trí)