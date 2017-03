Ròng rã 34 năm tầm nã kẻ phạm tội nguy hiểm

GIAN NAN HÀNH TRÌNH XÁC MINH

Tháng 8-1977, lực lượng an ninh Công an tỉnh Nghĩa Bình cũ đã phá vụ án phản cách mạng có tên gọi “Lực lượng phục quốc” tại Quảng Ngãi. Vụ án có hàng trăm đối tượng tham gia, do các tên Trần Hồ, Đồng Minh Lượng, Lê Thận, Lâm Quốc Lễ cầm đầu với âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Cách mạng. Bốn bị cáo cầm đầu gồm Trần Hồ, Đồng Minh Lượng, Lâm Quốc Lễ và Lê Thận đều bị tòa tuyên án tử hình về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền Cách mạng”, 16 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 năm tù giam đến chung thân, hàng trăm đối tượng còn lại bị đưa đi tập trung cải tạo.



Đối tượng Lê Văn Khiêm

Riêng Lê Văn Khiêm (SN 1953, thường trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa), một trong những đối tượng cầm đầu của tổ chức phản cách mạng đã trốn thoát. Với các chức vụ như quận trưởng quận Tư Nghĩa, Phó tỉnh trưởng, Lê Văn Khiêm trực tiếp gây dựng móc nối các phần tử phản cách mạng vào tổ chức, trực tiếp cấp giấy chứng minh, gửi tài liệu phản động và chỉ đạo hoạt động ở các quận Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Minh Long.

Quyết tâm bắt cho được tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn, Cơ quan an ninh điều tra Nghĩa Bình cũ (nay là Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã bỏ nhiều công sức lần tìm. Nguồn tin duy nhất, đối tượng Lê Văn Khiêm đã thay tên đổi họ và đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Giữa hàng triệu người nhập cư tại đô thị lớn nhất nước, tìm được y là điều không hề đơn giản . Nhận định Khiêm không có giấy tờ, sống trốn tránh ở những khu vực bến tàu xe, hoặc khu kinh tế mới, Cơ quan an ninh điều tra tập trung sàng lọc đối tượng.

Sau một thời gian phối hợp, năm 2006 Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cho Công an Quảng Ngãi về việc phát hiện đối tượng giống Lê Văn Khiêm, có tên Trần Ngọc Lộc, đang sinh sống tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Lộc được bà con hàng xóm quý mến và thường gọi là ông “Sáu Sâm” (bán nước sâm). Ông cũng được chính quyền sở tại tặng nhiều giấy khen “gia đình văn hóa”, “gia đình hiếu học”, “người cao tuổi mẫu mực”.

Cuối năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận, dấu vân tay mười ngón trên danh chỉ bản của CMND do Công an TP. Hồ Chí Minh lập ngày 14-2-2006 mang trên Trần Ngọc Lộc trùng khớp với dấu vân tay mười ngón trên căn cước dân sự do chính quyền chế độ cũ lập ngày 24-1-1969 mang tên Lê Văn Khiêm, sinh ngày 18-2-1953. Qua đấu tranh, cuối cùng Trần Ngọc Lộc phải cúi đầu khai nhận chính là Lê Văn Khiêm và thừa nhận đã tham gia vào tổ chức “Lực lượng phục quốc”.

BÓC TRẦN SỰ THẬT

Lê Văn Khiêm khai nhận, khoảng tháng 10-1977, biết được lực lượng an ninh Nghĩa Bình đang bao vây bắt các đối tượng trong tổ chức phản động “Lực lượng phục quốc”, Khiêm lập tức bỏ vợ con trốn chạy vào TP. Hồ Chí Minh. Tìm đến Bến xe miền Tây, Khiêm trà trộn vào thành phần những người lang thang cơ nhỡ. Ban ngày ai thuê gì làm nấy, ban đêm ngủ dưới gầm xe. Một lần Khiêm tình cờ nhặt được một CMND có tên Trần Ngọc Lộc ở tỉnh Hậu Giang, liền gắn hình mình vào và đổi tên thành Trần Ngọc Lộc.

Tại bến xe miền Tây, Khiêm quen bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, quê ở Quảng Ngãi, chuyên buôn hàng đường dài. Hai người sống như vợ chồng và sinh con. Năm 1981, UBND TP. Hồ Chí Minh có chính sách đưa những người sống lang thang ở vỉa hè đưa lên vùng kinh tế mới xã Phạm Văn Hải, huyện Bình Chánh. Vợ chồng Khiêm được đưa đi và được cấp 400m2 đất để làm nhà ở. Sống bằng nghề bán nước sâm và nước giải khát khác, vợ chồng Khiêm sinh ba người con. Được vài năm sau, người vợ chết vì bệnh. Để cho con đi học, Khiêm đến UBND xã xin giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, chưa nhập được hộ khẩu vào TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 2005, UBND TP. Hồ Chí Minh có chủ trương công dân nào sống lâu năm ở TP được nhập khẩu với điều kiện có hộ khẩu gốc. Sau khi có xác nhận không còn hộ khẩu gốc tại Quảng Ngãi, ngày 16-1-2006, Khiêm được cấp sổ hộ khẩu với tên chủ hộ Trần Ngọc Lộc. Kể từ đây các giấy tờ tùy thân đều có tên Trần Ngọc Lộc.

Khiêm cho biết, với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, nhẹ cũng bị tù chung thân, nên y xác định bỏ trốn và không bao giờ liên hệ người thân. Khoảng năm 2004, trong lúc bán nước Khiêm gặp một cô gái bán vé số dạo ghé vào quán. Nghe giọng nói ở Quảng Ngãi, bắt chuyện hỏi thăm, Khiêm bất ngờ khi biết cô gái bán vé số trên chính là con ruột (con vợ trước) ở quê vào. Tuy rất mừng nhưng y cố nén lòng không nói ra sự thật, nhận ở lại giúp việc, trả lương hàng tháng. Rồi người con ruột (của vợ trước) tên A. đến thăm chị, Khiêm cũng không dám nhận con ruột.

Khi những người con và người vợ sau thắc mắc hỏi quê hương cội nguồn ở đâu, Khiêm lảng tránh hoặc bảo rằng ông bỏ xứ đi từ nhỏ, bây giờ không còn nhớ quê, người thân ở đâu...

“Lưới trời lồng lộng”, sau 34 năm lẩn trốn và mạo danh tên họ khác, giờ đây y phải nhận lại cái tên “cúng cơm” Lê Văn Khiêm. Hiện Cơ quan an ninh điều tra đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng khác, để trừng trị nghiêm khắc đối với Lê Văn Khiêm.



