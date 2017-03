Điều quan trọng là số tiền đó nên “rót” về đâu để kích thích nền kinh tế đúng như mong muốn. “Rót” về đâu? “Rót” về đâu?...

- Tại cuộc làm việc với Thủ tướng mới đây, hầu hết lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều tranh thủ xin “rót” cho các dự án của mình. Các “anh cả đỏ” từ anh Thép, anh Than-Khoáng sản, anh Đường sắt tới anh Hàng hải... thảy đều yêu cầu được “rót”...

- Anh Hàng hải này đã “ôm” nhiều triệu đô mua tàu thủy loại xịn chở khách Bắc-Nam nhưng nghe đâu doanh thu rất kém, chẳng biết tới khi mô mới thu hồi được vốn. Anh Đường sắt kêu rên vì vé giường nằm bán ra không được nhiều, phải chuyển từ ghế nằm sang hết ghế ngồi nên bị thất thu to. Anh Than thì không ngớt than lỗ, xin tăng giá bán trong khi than lậu xuất sang Trung Quốc ầm ầm...

- Bởi vậy việc “rót” một tỷ USD về đâu cho hiệu quả đang là bài toán nhức đầu của Chính phủ. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì khoản tiền này sẽ đầu tư vào các cơ sở hạ tầng cấp bách mang sự phát triển cho từng vùng, ngành; các chương trình nhà ở xã hội, các doanh nghiệp vừa và nhỏ...

- Được vậy quá tốt! Miễn sao đừng “rót” giống như trong bài thơ “Hồ trường” của cụ Nguyễn Bá Trác khi xưa: “Rót về Bắc phương ngọn bắc phong vi vút đá chạy cát dương. Rót về Nam phương trời Nam mù mịt”...